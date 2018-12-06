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Ольга Бузова - о Кокорине и Мамаеве: эта ситуация должна стать уроком для молодежи

Известная певица Ольга Бузова высказалась о том, что Павел Мамаев и Александр Кокорин останутся в СИЗО до 8 февраля.

"Мне жалко ребят. Они попали в такую ситуацию… Их попутал змей или кто-то еще.

Я просто очень хорошо знаю Сашку Кокорина, с другой стороны. Он очень добрый, порядочный, искренний, где-то даже глупый. Молодой еще парень! После этой ситуации на их семьи обрушилось столько злости от людей. Страдают жены, мамы. Когда я вижу слезы мамы, мне становится плохо.

Какое-то наказание должно быть, чтобы не поощрялось подобное. Но эти разговоры о том, что их надо лишить карьеры. Лишить карьеры футболистов - это как мне сейчас язык отрезать.

Эта ситуация должна стать уроком для молодежи, что нужно держать себя в руках. Потасовки возможны, но надо контролировать себя. Тем более если ты публичный человек", – сказала Бузова в программе Андрея Малахова на телеканале "Россия 1".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 09:17
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#6  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:02)
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Болеет за:
«Ростов»
"..... Лишить карьеры футболистов - это как мне сейчас язык отрезать"

Пусть это прозвучит дико, но такая "операция" могла бы послужить хорошим уроком для многих "звезд" нашего шоу-бизнеса.
"Вон видишь тлеет на обочине окурок
А кажется, что яркая звезда"
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#5  foresten  Челябинск (Сегодня, 09:50)
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Болеет за:
«Зенит»
прошмандовка подзаборная рот открыла..
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 09:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Дом -2 отнюдь не способствует воспитанию Кокорина и подобных.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  CSKA085  Москва (Сегодня, 09:45)
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
закрытие дома 2 должно быть уроком для молодежи
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#2  dima0501   (Сегодня, 09:35)
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Уроком для молодежи должна стать ты.Еще учит кого то.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#1  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 09:34)
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Болеет за:
ЦСКА
Ну да...авторитетное мнение...
Это ж Бузова!... bowtie


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
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