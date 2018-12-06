Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Анзор Кавазашвили: Еременко достоин остаться в "Спартаке"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал свое мнение, стоит ли красно-белым продолжать сотрудничество с 31-летним полузащитником Романом Еременко. В контракте футболиста есть опция о расторжении соглашения в конце года по инициативе как стороны игрока, так и работодателя.

– Нужно ли "Спартаку" оставлять Еременко?

– У меня о нем осталось очень хорошее впечатление по выступлениям за ЦСКА. Но после дисквалификации он никак не вольется в основной состав "Спартака". С этим надо разбираться Кононову. Если тренер увидит, что Еременко ему подходит, то никуда не отпустит. Хотя в матчах, в которых Роман провел в составе красно-белых, оценил бы его игру как среднюю. Пока он не показывает тот самый агрессивный и полезный футбол, когда отрабатывал два тайма, бегал туда-обратно, действовал жестко, лез на защитников, забивал, отдавал, не боялся брать инициативу на себя. Словом, Еременко еще не вошел в ритм, который необходим "Спартаку".

– Выходит, вы против того, чтобы Еременко остался?

– Я бы ставил Романа в каждой встрече и, думаю, что от матча к матчу он становился бы все лучше. Считаю, что он достоин шанса проявить себя. До дисквалификации Еременко выглядел здорово и не мог за два года разучиться играть? Наоборот. Футболист становится мудрее и полезнее для команды.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кавазашвили Еременко Спартак
Сегодня, 16:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(3)
#2  Волжанин   (Сегодня, 16:37)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Владимир Панфилов
Обязаны оставить!

Однозначно обязаны. Ему троих детей кормить надо(с).
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#1  Владимир Панфилов   (Сегодня, 16:23)
  • -1
  •  (3)

Обязаны оставить!
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.