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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Игорь Лебедев: по-человечески Кокорина и Мамаева жалко, но в уголовном кодексе нет поблажек футболистам
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение суда продлить срок содержания под стражей нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
"Адвокаты сетуют на то, что следствие велось необъективно? Адвокаты всегда будут говорить, что есть какие-то нарушения, что есть какие-то моменты, которые должны быть учтены судом, но им не приняты к рассмотрению, что есть вопросы, оказывающие влияние на решение суда и так далее. У адвоката такая работа, он всеми возможными юридическими силами обязан вытащить своего подзащитного из-под стражи и увести от ответственности. Даже у насильника, убившего 50 детей и 100 женщин всегда есть адвокат, который его защищает. Да, эти люди не нравятся обществу, но у адвоката такая работа. Поэтому я считаю, что ссылаться на мнение адвоката не совсем корректно.
Нужно перестать относиться к этой ситуации так, что два «великих» футболиста оказались за решеткой и как их жалко, давайте отпустим, они же футболисты. Это два гражданина России, они оказались за решеткой не из-за того, что они футболисты, а из-за того, что они совершили преступление, предусмотренное двумя статьями уголовного кодекса. За это следует наказание. Ни в одной статье не указаны поблажки футболистам, актерам, депутатам или кому-то еще. Даже президент не освобожден от ответственности в случае выдвижения конкретных обвинений. Например, бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе сидит в тюрьме за преступление.
Удивлен ли я решением суда? На этом этапе работает уже судебная машина, суд принимает решения, исходя из доводов следствия, своей объективной оценки ситуации и юридических норм, поэтому вмешиваться в их решения уже не имеет смысла и надо перестать уже комментировать эту ситуацию, нужно дать возможность следственным органам доработать до логического конца свое решение. Общественность, нравственность, моральные стороны вопроса ушли в прошлое, работает судебная машина.
По-человечески ребят жалко, так же как жалко всех, кто сидит сейчас в СИЗО, в тюрьме. Конечно, Новый год хочется встретить дома с семьей, с любовницей, если она у кого-то есть, но когда ты поднимаешь стул на человека, то надо подумать о том, что ты можешь встретить Новый год в тюрьме. Тогда ребята об этом не подумали, сейчас уже поздно.
Что касается их поведения, усмешек, то это просто могло возникнуть на нервной почве, так как два месяца в СИЗО вряд ли проходят бесследно, а также это лишний раз подчеркивает отсутствие должного воспитания. Все их поведение на протяжении нескольких лет, начиная от тусовок в ночных клубах Монако и заканчивая преступлением, совершенным на улицах Москвы, опять же говорит о недостатке воспитания. Я не часто принимал участие в судебных заседаниях, но очень редко видел, чтобы подсудимый допускал себе физические упражнения или усмешки. Перед людьми стоит возможность получить реальный срок наказания и вряд ли в этой ситуации кто-то будет смеяться", - цитирует Лебедева Sport24.
"Адвокаты сетуют на то, что следствие велось необъективно? Адвокаты всегда будут говорить, что есть какие-то нарушения, что есть какие-то моменты, которые должны быть учтены судом, но им не приняты к рассмотрению, что есть вопросы, оказывающие влияние на решение суда и так далее. У адвоката такая работа, он всеми возможными юридическими силами обязан вытащить своего подзащитного из-под стражи и увести от ответственности. Даже у насильника, убившего 50 детей и 100 женщин всегда есть адвокат, который его защищает. Да, эти люди не нравятся обществу, но у адвоката такая работа. Поэтому я считаю, что ссылаться на мнение адвоката не совсем корректно.
Нужно перестать относиться к этой ситуации так, что два «великих» футболиста оказались за решеткой и как их жалко, давайте отпустим, они же футболисты. Это два гражданина России, они оказались за решеткой не из-за того, что они футболисты, а из-за того, что они совершили преступление, предусмотренное двумя статьями уголовного кодекса. За это следует наказание. Ни в одной статье не указаны поблажки футболистам, актерам, депутатам или кому-то еще. Даже президент не освобожден от ответственности в случае выдвижения конкретных обвинений. Например, бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе сидит в тюрьме за преступление.
Удивлен ли я решением суда? На этом этапе работает уже судебная машина, суд принимает решения, исходя из доводов следствия, своей объективной оценки ситуации и юридических норм, поэтому вмешиваться в их решения уже не имеет смысла и надо перестать уже комментировать эту ситуацию, нужно дать возможность следственным органам доработать до логического конца свое решение. Общественность, нравственность, моральные стороны вопроса ушли в прошлое, работает судебная машина.
По-человечески ребят жалко, так же как жалко всех, кто сидит сейчас в СИЗО, в тюрьме. Конечно, Новый год хочется встретить дома с семьей, с любовницей, если она у кого-то есть, но когда ты поднимаешь стул на человека, то надо подумать о том, что ты можешь встретить Новый год в тюрьме. Тогда ребята об этом не подумали, сейчас уже поздно.
Что касается их поведения, усмешек, то это просто могло возникнуть на нервной почве, так как два месяца в СИЗО вряд ли проходят бесследно, а также это лишний раз подчеркивает отсутствие должного воспитания. Все их поведение на протяжении нескольких лет, начиная от тусовок в ночных клубах Монако и заканчивая преступлением, совершенным на улицах Москвы, опять же говорит о недостатке воспитания. Я не часто принимал участие в судебных заседаниях, но очень редко видел, чтобы подсудимый допускал себе физические упражнения или усмешки. Перед людьми стоит возможность получить реальный срок наказания и вряд ли в этой ситуации кто-то будет смеяться", - цитирует Лебедева Sport24.
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