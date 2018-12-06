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Игорь Лебедев: по-человечески Кокорина и Мамаева жалко, но в уголовном кодексе нет поблажек футболистам

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение суда продлить срок содержания под стражей нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

"Адвокаты сетуют на то, что следствие велось необъективно? Адвокаты всегда будут говорить, что есть какие-то нарушения, что есть какие-то моменты, которые должны быть учтены судом, но им не приняты к рассмотрению, что есть вопросы, оказывающие влияние на решение суда и так далее. У адвоката такая работа, он всеми возможными юридическими силами обязан вытащить своего подзащитного из-под стражи и увести от ответственности. Даже у насильника, убившего 50 детей и 100 женщин всегда есть адвокат, который его защищает. Да, эти люди не нравятся обществу, но у адвоката такая работа. Поэтому я считаю, что ссылаться на мнение адвоката не совсем корректно.

Нужно перестать относиться к этой ситуации так, что два «великих» футболиста оказались за решеткой и как их жалко, давайте отпустим, они же футболисты. Это два гражданина России, они оказались за решеткой не из-за того, что они футболисты, а из-за того, что они совершили преступление, предусмотренное двумя статьями уголовного кодекса. За это следует наказание. Ни в одной статье не указаны поблажки футболистам, актерам, депутатам или кому-то еще. Даже президент не освобожден от ответственности в случае выдвижения конкретных обвинений. Например, бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе сидит в тюрьме за преступление.

Удивлен ли я решением суда? На этом этапе работает уже судебная машина, суд принимает решения, исходя из доводов следствия, своей объективной оценки ситуации и юридических норм, поэтому вмешиваться в их решения уже не имеет смысла и надо перестать уже комментировать эту ситуацию, нужно дать возможность следственным органам доработать до логического конца свое решение. Общественность, нравственность, моральные стороны вопроса ушли в прошлое, работает судебная машина.

По-человечески ребят жалко, так же как жалко всех, кто сидит сейчас в СИЗО, в тюрьме. Конечно, Новый год хочется встретить дома с семьей, с любовницей, если она у кого-то есть, но когда ты поднимаешь стул на человека, то надо подумать о том, что ты можешь встретить Новый год в тюрьме. Тогда ребята об этом не подумали, сейчас уже поздно.

Что касается их поведения, усмешек, то это просто могло возникнуть на нервной почве, так как два месяца в СИЗО вряд ли проходят бесследно, а также это лишний раз подчеркивает отсутствие должного воспитания. Все их поведение на протяжении нескольких лет, начиная от тусовок в ночных клубах Монако и заканчивая преступлением, совершенным на улицах Москвы, опять же говорит о недостатке воспитания. Я не часто принимал участие в судебных заседаниях, но очень редко видел, чтобы подсудимый допускал себе физические упражнения или усмешки. Перед людьми стоит возможность получить реальный срок наказания и вряд ли в этой ситуации кто-то будет смеяться", - цитирует Лебедева Sport24.
Теги: Лебедев Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:40
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#5  dima0501   (Сегодня, 16:51)
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online

Депутаты же ангелы,крылья под пиджаком прячут.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:49)
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
А мне их и по человечески не жаль.
Хотите нажраться, идите в клуб, там и нажретесь и по башке вам дадут.
Все удовольствия в одном флаконе.
Нарвались бы на какого-нибудь дагестанца-борца, пол-головы бы снесли, в другой раз думали бы и об семьях и об детях и об мире во всем мире.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 16:47)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
К футболистам нет. А вот к лояльным власти министрам есть. Да и перечислять неподсудных категорий не хочется уже. Надоело.

А тех, кто возмущается, я хочу спросить. Вы чего хотели, коли сами голосовали? Сидите и не рыпайтесь, холопы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  МАРТ  тюмень (Сегодня, 16:47)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
и пианистам? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#1  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:43)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
а депутатам, прокурорам и прочим, есть?


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Никогда такого не было, и вот опять.
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
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