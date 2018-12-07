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Михаил Галактионов назначен и. о. главного тренера молодёжной сборной России

Российский футбольный союз на официальном сайте объявил о назначении бывшего наставника "Ахмата" Михаила Галактионова на должность исполняющего обязанности главного тренера молодёжной сборной России.

"Благодарю РФС за предоставленную возможность возглавить молодёжную сборную России. Для меня, безусловно, это большая честь и ответственность. В работу включаюсь практически сразу – 11 декабря в Швейцарии пройдёт жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года, и очень важно поучаствовать в составлении календаря матчей. Здесь есть определённые нюансы, которые нужно учесть, в том числе с точки зрения планирования подготовки.

Хорошо знаком с возможностями многих кандидатов в "молодёжку" по работе с юношеской сборной и сборной категории U20, так что владею в этом вопросе определённой информацией", — сказал Галактионов.
Теги: Галактионов Молодежная сборная России
Сегодня, 17:43
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