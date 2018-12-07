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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Михаил Галактионов: в работу с молодежной сборной России включаюсь практически сразу
И.о. старшего тренера молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о своем назначении.
"Благодарю РФС за предоставленную возможность возглавить молодежную сборную России. Для меня, безусловно, это большая честь и ответственность. В работу включаюсь практически сразу — 11 декабря в Швейцарии пройдет жеребьевка отборочного турнира Чемпионата Европы 2021 года, и очень важно поучаствовать в составлении календаря матчей. Здесь есть определенные нюансы, которые нужно учесть, в том числе с точки зрения планирования подготовки. Хорошо знаком с возможностями многих кандидатов в молодежку по работе с юношеской сборной и сборной категории U-20, так что владею в этом вопросе определенной информацией", — цитирует Галактионова официальный сайт РФС.
"Благодарю РФС за предоставленную возможность возглавить молодежную сборную России. Для меня, безусловно, это большая честь и ответственность. В работу включаюсь практически сразу — 11 декабря в Швейцарии пройдет жеребьевка отборочного турнира Чемпионата Европы 2021 года, и очень важно поучаствовать в составлении календаря матчей. Здесь есть определенные нюансы, которые нужно учесть, в том числе с точки зрения планирования подготовки. Хорошо знаком с возможностями многих кандидатов в молодежку по работе с юношеской сборной и сборной категории U-20, так что владею в этом вопросе определенной информацией", — цитирует Галактионова официальный сайт РФС.
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