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Луис Адриано может вернуться в Бразилию

Бразильский "Интернасьонал" заинтересован в приобретении нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано.

По информации UOL, футболист хочет вернуться в команду, воспитанником которой он является, но переходу могут помешать финансовые запросы игрока.

Как отмечает Revista Colorada, "Интернасьонал" может арендовать бразильца.

В нынешнем сезоне чемпионата России Адриано принял участие в 13 матчах, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

"Газета.ру"
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 20:24
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#2  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 21:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#1  GPS   (Сегодня, 20:34)
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online

Готов на что угодно забиться, что когда-нибудь вернется... bowtie


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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