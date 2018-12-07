Луис Адриано может вернуться в Бразилию

Бразильский "Интернасьонал" заинтересован в приобретении нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано.По информации UOL, футболист хочет вернуться в команду, воспитанником которой он является, но переходу могут помешать финансовые запросы игрока.Как отмечает Revista Colorada, "Интернасьонал" может арендовать бразильца.В нынешнем сезоне чемпионата России Адриано принял участие в 13 матчах, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.