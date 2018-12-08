"Крылья Советов" обыграли "Ростов", играя в меньшинстве весь второй тайм

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Самарские "Крылья" минимально обыграли "Ростов" в 17-м туре РПЛ.
Чемпионат России
17-й тур
Крылья Советов – Ростов 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 11, пенальти Антон.
Крылья Советов – Рыжиков, Самарджич, Чичерин, Денисов (Зотов, 68), Рохель, Башкиров (Бурлак, 46), Антон (Шейдаев, 80), Ткачук, Мияйлович, Яковлев, Корниленко.
Ростов – Песьяков, Ингасон, Хаджикадунич (Кьяртанссон, 65), Сигурдссон, Скопинцев, Зуев, Юсупов (Паршивлюк, 70), Гацкан, Логашов, Шомуродов, Сигурдарсон.
Предупреждения: Башкиров (2), Хаджикадунич (10), Корниленко (26), Гацкан (74).
Удаление: Корниленко (44).
Чемпионат России
17-й тур
Крылья Советов – Ростов 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 11, пенальти Антон.
Крылья Советов – Рыжиков, Самарджич, Чичерин, Денисов (Зотов, 68), Рохель, Башкиров (Бурлак, 46), Антон (Шейдаев, 80), Ткачук, Мияйлович, Яковлев, Корниленко.
Ростов – Песьяков, Ингасон, Хаджикадунич (Кьяртанссон, 65), Сигурдссон, Скопинцев, Зуев, Юсупов (Паршивлюк, 70), Гацкан, Логашов, Шомуродов, Сигурдарсон.
Предупреждения: Башкиров (2), Хаджикадунич (10), Корниленко (26), Гацкан (74).
Удаление: Корниленко (44).
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