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"Крылья Советов" обыграли "Ростов", играя в меньшинстве весь второй тайм

Самарские "Крылья" минимально обыграли "Ростов" в 17-м туре РПЛ.

Чемпионат России

17-й тур

Крылья Советов – Ростов 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 11, пенальти Антон.

Крылья Советов – Рыжиков, Самарджич, Чичерин, Денисов (Зотов, 68), Рохель, Башкиров (Бурлак, 46), Антон (Шейдаев, 80), Ткачук, Мияйлович, Яковлев, Корниленко.

Ростов – Песьяков, Ингасон, Хаджикадунич (Кьяртанссон, 65), Сигурдссон, Скопинцев, Зуев, Юсупов (Паршивлюк, 70), Гацкан, Логашов, Шомуродов, Сигурдарсон.

Предупреждения: Башкиров (2), Хаджикадунич (10), Корниленко (26), Гацкан (74).
Удаление: Корниленко (44).
Теги: Ростов Крылья Советов
Сегодня, 14:23
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#7  GS  Москва (Сегодня, 14:31)
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КДК план по штрафам перевыполнит
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#6  junga  Сочи (Сегодня, 14:30)
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Болеет за:
«Зенит»
Мдаа, КС ну никак не наиграли на победу, такой донный футбол я давно не видел, дома весь матч охранять 1 мяч. Ростов молодцы, старались, но одними забросами против автобуса сложно. По удалению Сигурдсона непонятно, Шейдаев на него сам кинулся как отмороженый, а борцуха от игрока крыльев даже желтой не показал


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#5  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:27)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Давно такого не было, заключительный тур года начали весело.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#4  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 14:27)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: перс
Крысы они и в Африке крысы

Не прав. Надо было не психовать, а играть. По подбору игроков Ростов сильнее, но не смог реализовать свои моменты, потому и психовали игроки. А затем и тренер. Ну а Карась, он и в Африке Карась!)))


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#3  Xar  Москва (Сегодня, 14:25)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ледовое побоище :)
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#2  лад  USSR (Сегодня, 14:25)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Самарское побоище доставило сегодня удовольствие. Примитивная игра Ростова дала сбой. Зверюга Рыжиков и Ко отбили все верховые забросы соперника. Командам спасибо за зрелище!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  перс  Ростов на Дону (Сегодня, 14:24)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Крысы они и в Африке крысы
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
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