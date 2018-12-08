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Евгений Алдонин: по игре сейчас к первой строчке ближе всех находится "Краснодар"
Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Енисея" (2:1) в 17-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
В первом тайме ЦСКА владел заметным преимуществом, но во втором игра выровнялась, "Енисей" стал активней атаковать, что привело к голу, забитому после отличной комбинации. Плюс гости ещё не реализовали пенальти... ЦСКА успокоился при счёте 2:0, команда перестала активно бежать вперёд. Если вспоминать первый гол, то его организовали защитники: Хёрдур Магнуссон сделал передачу на Марио Фернандеса, который поборолся и протолкнул мяч ближе к центру штрафной, где удачно на отскоке сыграл Георгий Щенников, в итоге открывший счёт ударом из-за пределов штрафной. Но во втором тайме наши защитники уже перестали так активно идти вперёд, чем "Енисей" и воспользовался.
Я не думаю, что во втором тайме "армейцы" начали экономить силы. Возможно, была установка строже сыграть в обороне, но это не говорит о том, что команда перестала атаковать. Сказалась и травма Родриго Бекао, после которой команда стала играть в 4 защитника, и латерали не так активно стали подключаться к атакам. А когда ты ведёшь 2:0, быстро пропускаешь во втором тайме, да ещё и пенальти в твои ворота назначают - появляется нервозность. Поэтому впечатление от игры двоякое: с одной стороны - отличный первый тайм в исполнении ЦСКА, да и во втором команда контролировала ход матча, у того же Фёдора Чалова было несколько моментов для взятия ворот, но он простил гостей. С другой - матч в целом получился непростой, "Енисей" показал себя конкурентоспособной командой.
- О турнирной таблице РПЛ:
ЦСКА уже полноценный участник чемпионской гонки, это самое главное. Впереди достаточно туров, чтобы сократить отставание до минимума. А вообще, по игре сейчас к первой строчке ближе всех находится "Краснодар". "Зенит" сейчас не блещет. ЦСКА же главное не терять концентрацию в матчах с командами нижней части таблицы, стабильно побеждать в таких играх.
- О предстоящем матче "Реал Мадрид" - ЦСКА:
Особых иллюзий не питаю, "Реал" в любом случае играет дома. Да, ЦСКА нужно в любом случае побеждать, а хозяевам поля ничего не нужно, но не стоит забывать, что в "Лужниках" испанцы уступили. И в каком бы составе они не вышли на предстоящий матч - они в любом случае будут играть первым номером и на победу. Многое зависит и от игры ЦСКА, и если "армейцы" сыграют на равных и покажут хороший уровень футбола, то даже при отрицательном результате это будет колоссальный опыт для всей команды. Не каждому футболисту удаётся за свою карьеру сыграть на "Сантьяго Бернабеу".
- Об игре:
В первом тайме ЦСКА владел заметным преимуществом, но во втором игра выровнялась, "Енисей" стал активней атаковать, что привело к голу, забитому после отличной комбинации. Плюс гости ещё не реализовали пенальти... ЦСКА успокоился при счёте 2:0, команда перестала активно бежать вперёд. Если вспоминать первый гол, то его организовали защитники: Хёрдур Магнуссон сделал передачу на Марио Фернандеса, который поборолся и протолкнул мяч ближе к центру штрафной, где удачно на отскоке сыграл Георгий Щенников, в итоге открывший счёт ударом из-за пределов штрафной. Но во втором тайме наши защитники уже перестали так активно идти вперёд, чем "Енисей" и воспользовался.
Я не думаю, что во втором тайме "армейцы" начали экономить силы. Возможно, была установка строже сыграть в обороне, но это не говорит о том, что команда перестала атаковать. Сказалась и травма Родриго Бекао, после которой команда стала играть в 4 защитника, и латерали не так активно стали подключаться к атакам. А когда ты ведёшь 2:0, быстро пропускаешь во втором тайме, да ещё и пенальти в твои ворота назначают - появляется нервозность. Поэтому впечатление от игры двоякое: с одной стороны - отличный первый тайм в исполнении ЦСКА, да и во втором команда контролировала ход матча, у того же Фёдора Чалова было несколько моментов для взятия ворот, но он простил гостей. С другой - матч в целом получился непростой, "Енисей" показал себя конкурентоспособной командой.
- О турнирной таблице РПЛ:
ЦСКА уже полноценный участник чемпионской гонки, это самое главное. Впереди достаточно туров, чтобы сократить отставание до минимума. А вообще, по игре сейчас к первой строчке ближе всех находится "Краснодар". "Зенит" сейчас не блещет. ЦСКА же главное не терять концентрацию в матчах с командами нижней части таблицы, стабильно побеждать в таких играх.
- О предстоящем матче "Реал Мадрид" - ЦСКА:
Особых иллюзий не питаю, "Реал" в любом случае играет дома. Да, ЦСКА нужно в любом случае побеждать, а хозяевам поля ничего не нужно, но не стоит забывать, что в "Лужниках" испанцы уступили. И в каком бы составе они не вышли на предстоящий матч - они в любом случае будут играть первым номером и на победу. Многое зависит и от игры ЦСКА, и если "армейцы" сыграют на равных и покажут хороший уровень футбола, то даже при отрицательном результате это будет колоссальный опыт для всей команды. Не каждому футболисту удаётся за свою карьеру сыграть на "Сантьяго Бернабеу".
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