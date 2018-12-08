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Мануэль Фернандеш: мое будущее? Пока у меня контракт с "Локомотивом"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после матча 17-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:1) рассказал о своем будущем в команде.

-Что скажете по игре?

-Мы не могли забить гол очень долгое время, потому что «Оренбург» играл контратаками. Но главное сегодня - это победа. Мы набрали очень важные очки.

-Есть удовлетворение от первой части чемпионата?

-Не совсем. Мы потеряли много баллов в турнирной таблице. Надеюсь, весной мы наверстаем это отставание.

-Что скажите на счёт своего будущего в команде?

-Не могу ответить. Только скажу, что пока у меня есть действующий контракт с «Локомотивом».

-Есть команда, которая выделилась в осеннем отрезке чемпионата?

- Да, это «Краснодар». Ребята порадовали. Против них нам было очень тяжело играть.

- Как вы относитесь к тому, чтобы систему ВАР ввели в России?

- Такие решения нужно принимать, только если это пойдёт на пользу. Считаю, что ВАР поможет избежать многих ошибок.

Rusfootball.info
Теги: Фернандеш Локомотив Оренбург
Сегодня, 21:08
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