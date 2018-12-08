Мануэль Фернандеш: мое будущее? Пока у меня контракт с "Локомотивом"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после матча 17-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:1) рассказал о своем будущем в команде.-Мы не могли забить гол очень долгое время, потому что «Оренбург» играл контратаками. Но главное сегодня - это победа. Мы набрали очень важные очки.-Не совсем. Мы потеряли много баллов в турнирной таблице. Надеюсь, весной мы наверстаем это отставание.-Не могу ответить. Только скажу, что пока у меня есть действующий контракт с «Локомотивом».- Да, это «Краснодар». Ребята порадовали. Против них нам было очень тяжело играть.- Такие решения нужно принимать, только если это пойдёт на пользу. Считаю, что ВАР поможет избежать многих ошибок.