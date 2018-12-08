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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Мануэль Фернандеш: мое будущее? Пока у меня контракт с "Локомотивом"
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после матча 17-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:1) рассказал о своем будущем в команде.
-Что скажете по игре?
-Мы не могли забить гол очень долгое время, потому что «Оренбург» играл контратаками. Но главное сегодня - это победа. Мы набрали очень важные очки.
-Есть удовлетворение от первой части чемпионата?
-Не совсем. Мы потеряли много баллов в турнирной таблице. Надеюсь, весной мы наверстаем это отставание.
-Что скажите на счёт своего будущего в команде?
-Не могу ответить. Только скажу, что пока у меня есть действующий контракт с «Локомотивом».
-Есть команда, которая выделилась в осеннем отрезке чемпионата?
- Да, это «Краснодар». Ребята порадовали. Против них нам было очень тяжело играть.
- Как вы относитесь к тому, чтобы систему ВАР ввели в России?
- Такие решения нужно принимать, только если это пойдёт на пользу. Считаю, что ВАР поможет избежать многих ошибок.
Rusfootball.info
-Что скажете по игре?
-Мы не могли забить гол очень долгое время, потому что «Оренбург» играл контратаками. Но главное сегодня - это победа. Мы набрали очень важные очки.
-Есть удовлетворение от первой части чемпионата?
-Не совсем. Мы потеряли много баллов в турнирной таблице. Надеюсь, весной мы наверстаем это отставание.
-Что скажите на счёт своего будущего в команде?
-Не могу ответить. Только скажу, что пока у меня есть действующий контракт с «Локомотивом».
-Есть команда, которая выделилась в осеннем отрезке чемпионата?
- Да, это «Краснодар». Ребята порадовали. Против них нам было очень тяжело играть.
- Как вы относитесь к тому, чтобы систему ВАР ввели в России?
- Такие решения нужно принимать, только если это пойдёт на пользу. Считаю, что ВАР поможет избежать многих ошибок.
Rusfootball.info
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