Ринат Билялетдинов: нет ничего удивительного в том, что Сорокин выстрелил в этом сезоне

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов оценил прогресс защитника казанской команды Егора Сорокина.– До матча я прогнозировал, что даже при многочисленных дисквалификациях и травмах "Рубин" не обречен, ведь "Зенит" не настолько хорош, – сказал Билялетдинов. – К тому же это шанс для молодых. В свое время я так поставил Ахметова, Сорокина и Могилевца, и в тех матчах мы не проиграли. Перед этой встречей я говорил, что если отработать сзади, возможности забить после штрафных и угловых у гостей будут. Все как по маслу – голы забили после стандартов, второй – в борьбе вернули мяч, и подарок "Рубину" сделали Лунев и Анюков.– Изначально я вернул в составе Квирквелию, пригласил Бурлака, отказался от услуг Маркано, который ничем не лучше. Шаронову было 37 лет, Навасу – 34. Хорошо, что испанец жилистый и доиграл до сих пор. В определенный момент Бурлак не попадал в состав, и Егор дебютировал у меня в сентябре 2014 года в Ростове. Во втором тайме мы вели 2:1 и перешли на схему с тремя защитниками, Егор вышел на замену на позицию левого центрального. Он хорошо страховал и выглядел здорово.– В этом ничего нет удивительного. У него всегда были данные, позиционно неплохо действовал. Все юношеские тормоза он с возрастом преодолел через работу.– В шутливой форме может и придет сообщение. Егор забил хорошо, проявил свои сильные качества, ведь головой играть надо уметь.