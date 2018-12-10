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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Чельстрём: Эмери мог бы добиться успеха в "Спартаке", но вокруг было слишком много политики
Бывший полузащитник "Спартака" и "Арсенала" Ким Чельстрём рассказал о методах работы главного тренера "канониров" Унаи Эмери.
- Унаи сразу произвёл на меня прекрасное впечатление. Он очень нравился мне как человек. Эмери выделял время, чтобы просто сесть и поговорить о жизни. С первого дня игроки понимали, что перед ними хороший человек, а не только хороший тренер.
Он мог бы добиться успеха в "Спартаке", но вокруг было слишком много политики, которая сделала это невозможным. Думаю, он довольно быстро осознал это.
Эмери сильно отличается от Венгера, но кое-что их объединяет. Они оба любят свою работу, им нравится быть футбольными тренерами, они вкладывают в своё дело всю энергию. Хотя во время тренировок Унаи ведёт себя активнее. Некоторые тренеры просто стоят рядом и наблюдают, но Эмери всегда находился в центре событий. Думаю, он всё время думает о футболе, решении проблем и способах сделать игроков лучше. Его методы работы основаны на трудолюбии, общении и энергии. Он всегда приходил ранним утром и уходил поздним вечером. Для него это не просто профессия – он одержим своей работой, — цитирует Чельстрёма Чемпионат.com со ссылкой на BBC.
- Унаи сразу произвёл на меня прекрасное впечатление. Он очень нравился мне как человек. Эмери выделял время, чтобы просто сесть и поговорить о жизни. С первого дня игроки понимали, что перед ними хороший человек, а не только хороший тренер.
Он мог бы добиться успеха в "Спартаке", но вокруг было слишком много политики, которая сделала это невозможным. Думаю, он довольно быстро осознал это.
Эмери сильно отличается от Венгера, но кое-что их объединяет. Они оба любят свою работу, им нравится быть футбольными тренерами, они вкладывают в своё дело всю энергию. Хотя во время тренировок Унаи ведёт себя активнее. Некоторые тренеры просто стоят рядом и наблюдают, но Эмери всегда находился в центре событий. Думаю, он всё время думает о футболе, решении проблем и способах сделать игроков лучше. Его методы работы основаны на трудолюбии, общении и энергии. Он всегда приходил ранним утром и уходил поздним вечером. Для него это не просто профессия – он одержим своей работой, — цитирует Чельстрёма Чемпионат.com со ссылкой на BBC.
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