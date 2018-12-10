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Комбаров и Тимофеев провели тренировку по индивидуальной программе

Вчера "Спартак" совершил шестичасовой перелет по маршруту Махачкала — Валенсия и поздно вечером разместился в отеле Parador de El Saler на берегу Средиземного моря, где будет готовиться к решающему матчу группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала".

Сегодня команде предоставлен выходной, однако два игрока тренировались по индивидуальной программе: защитник Дмитрий Комбаров занимался в тренажерном зале, а хавбек Артём Тимофеев работал на поле под руководством физиотерапевта Дмитрия Миронова, сообщает официальный сайт "Спартака".
Теги: Спартак Комбаров Д. Тимофеев
Сегодня, 17:11
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