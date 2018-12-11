Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Виктор Классон: лимит? У нас достаточно русских футболистов, чтобы играть как "Барселона"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

"Лимит? Наверное, это сделано в интересах национальной команды. Правило должно позволять россиянам играть. Идея сама по себе хорошая, но у нее есть обратная сторона: клубы платят более высокую зарплату русским игрокам, и из-за этого они неохотно уезжают в другие лиги.

Впрочем мы остаемся хорошей командой и в условиях лимита, хотя отсутствие Мамаева нанесло по нам удар. Так или иначе, у нас достаточно русских футболистов, чтобы играть как "Барселона", — приводит слова Классона "Спорт-Экспресс".
Теги: Классон Барселона
Сегодня, 11:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 12:17)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
В Барселоне нет ни одного русского футболиста. Отчасти поэтому она так и играет


--------------------
Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.