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Гендиректор "Динамо" назвал позиции для усиления в трансферное окно

Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Федоров подвел итоги первой части сезона.

— Как оцениваете выступление команды в целом исходя из поставленных задач?

— Трудно сейчас однозначно оценить выступление команды. С одной стороны, мы находимся в пяти очках от зоны еврокубков, с другой — в трех очках от зоны стыковых матчей. Турнирная таблица очень плотная, так в принципе было и в прошлом году, по итогу которого «Динамо» заняло 8 место. Если мерить оценочными категориями, то удовлетворительно. Но есть над чем работать.

— Дмитрий Хохлов продолжит работать с командой?

— Единственный критерий успешности тренера — это спортивный результат, других критериев просто не существует. Перед главным тренером стоит задача на сезон, которую он и стремится выполнить. А у руководства свои задачи, в том числе оценивать работу главного тренера. На сегодняшний день главный тренер "Динамо" — Дмитрий Хохлов.

— Какие планы на трансферное окно? О каком количестве новичков может идти речь? Согласны, что потери очков в ряде матчей связаны в том числе с недоукомплектованностью, в первую очередь, в средней линии?

— Мы прекрасно видим все наши болевые точки. Да, в большей степени нам не хватает креатива в средней линии, но есть еще проблема — реализация. Таким образом, мы говорим уже о нападении. Мы, конечно, хотели бы приобрести сильных новичков, но все будет зависеть от финансовых возможностей клуба.

— На какой стадии переговоры по контракту с ВТБ Ареной, можно ли уверенно сказать, что весной "Динамо" переедет в Петровский парк? Как вам лично стадион, теперь уже сданный в эксплуатацию?

— Стадион прекрасный. Есть шероховатости по логистике, но это решаемо и на это есть время. На сегодня мы находимся на стадии переговоров по вопросу заключения договора аренды со стадионом. Предпосылки, что мы сыграем в Петровском парке весной, безусловно, есть. Очень хочется вернуться в родные стены.

— 2019-й — последний год контракта с ВТБ. Уже решен вопрос о том, что банк и дальше продолжит спонсировать клуб? Возможно ли появление дополнительных спонсоров?

— Банк ВТБ — надежный и адекватный партнер, с которым, конечно, хотелось бы продолжить сотрудничество. Футбольный клуб, как и хоккейный клуб и общество "Динамо" исполняют все обязательства по контракту тоже в полной мере и даже больше того. При этом надо понимать, что средства, получаемые от ВТБ, покрывают лишь половину потребности. Над расширением списка спонсоров мы работаем.

Sport24
Теги: Динамо Хохлов
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