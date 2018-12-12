Гендиректор "Динамо" назвал позиции для усиления в трансферное окно

Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Федоров подвел итоги первой части сезона.— Трудно сейчас однозначно оценить выступление команды. С одной стороны, мы находимся в пяти очках от зоны еврокубков, с другой — в трех очках от зоны стыковых матчей. Турнирная таблица очень плотная, так в принципе было и в прошлом году, по итогу которого «Динамо» заняло 8 место. Если мерить оценочными категориями, то удовлетворительно. Но есть над чем работать.— Единственный критерий успешности тренера — это спортивный результат, других критериев просто не существует. Перед главным тренером стоит задача на сезон, которую он и стремится выполнить. А у руководства свои задачи, в том числе оценивать работу главного тренера. На сегодняшний день главный тренер "Динамо" — Дмитрий Хохлов.— Мы прекрасно видим все наши болевые точки. Да, в большей степени нам не хватает креатива в средней линии, но есть еще проблема — реализация. Таким образом, мы говорим уже о нападении. Мы, конечно, хотели бы приобрести сильных новичков, но все будет зависеть от финансовых возможностей клуба.— Стадион прекрасный. Есть шероховатости по логистике, но это решаемо и на это есть время. На сегодня мы находимся на стадии переговоров по вопросу заключения договора аренды со стадионом. Предпосылки, что мы сыграем в Петровском парке весной, безусловно, есть. Очень хочется вернуться в родные стены.— Банк ВТБ — надежный и адекватный партнер, с которым, конечно, хотелось бы продолжить сотрудничество. Футбольный клуб, как и хоккейный клуб и общество "Динамо" исполняют все обязательства по контракту тоже в полной мере и даже больше того. При этом надо понимать, что средства, получаемые от ВТБ, покрывают лишь половину потребности. Над расширением списка спонсоров мы работаем.