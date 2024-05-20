"Нет такого, что Тороп получил травму, значит, Помазун возвращается. Вообще, Илья принадлежит ЦСКА, у него трёхлетний контракт. В первую очередь с ЦСКА надо договариваться. Психологически ему тяжеловато бороться за выживание в "Урале". Будем стараться найти варианты или в Европе, или в России. Интерес к нему есть", - цитирует Сафонова "РИА Новости".
Илья Помазун принадлежит московскому ЦСКА, но выступает за екатеринбургский "Урал" на правах аренды четыре сезона кряду. В текущем сезоне голкипер провёл за "шмелей" 33 матча, в которых пропустил 48 мячей и восемь раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего вратаря в 2,5 миллионов евро.
После 29-ти сыгранных туров екатеринбургский "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 30 очков. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 команда Виктора Гончаренко сыграет на выезде с московским ЦСКА.
Агент Помазуна: будем стараться найти варианты или в Европе, или в России - интерес к Илье есть
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера "Урала" Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Урал"