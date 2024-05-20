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Агент Помазуна: будем стараться найти варианты или в Европе, или в России - интерес к Илье есть

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера "Урала" Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Урал"
"Нет такого, что Тороп получил травму, значит, Помазун возвращается. Вообще, Илья принадлежит ЦСКА, у него трёхлетний контракт. В первую очередь с ЦСКА надо договариваться. Психологически ему тяжеловато бороться за выживание в "Урале". Будем стараться найти варианты или в Европе, или в России. Интерес к нему есть", - цитирует Сафонова "РИА Новости".

Илья Помазун принадлежит московскому ЦСКА, но выступает за екатеринбургский "Урал" на правах аренды четыре сезона кряду. В текущем сезоне голкипер провёл за "шмелей" 33 матча, в которых пропустил 48 мячей и восемь раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего вратаря в 2,5 миллионов евро.

После 29-ти сыгранных туров екатеринбургский "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 30 очков. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 команда Виктора Гончаренко сыграет на выезде с московским ЦСКА.

Илья Помазун Урал
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