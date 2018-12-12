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Лоренсо Мельгарехо: Глушаков - часть нашей семьи. Он с нами, а мы с ним

Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом" отметил, что полузащитник Денис Глушаков является частью команды и игроки поддерживают его.

"Конечно, я готов сыграть в защите. Без разницы — в обороне, полузащите или нападении. Календарь "Спартака"? Конечно, приятно, видеть себя на обложке. Рад, что меня признали одним из лучших в команде. Но дело не в календаре, главное — футбольное поле и победа завтра. Я не смотрю ни на что другое.

Футболисты думают о коллективе. Глушаков - часть нашей семьи. Он с нами, а мы с ним. И что происходит дальше, нас не волнует", - цитирует Мельгарехо "Чемпионат.сом".
Теги: Мельгарехо Глушаков Спартак
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