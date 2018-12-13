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Фёдор здорового человека. Чалов лучший среди российских нападающих

Форвард ЦСКА провёл очередной классный матч этого сезона: забил «Реалу» и оформил предголевую передачу пяткой внутри штрафной. Говорим о раскрывшемся таланте, от которого ещё год назад не ждали ничего подобного.

Фёдор здорового человека. Чалов лучший среди российских нападающих
Фото: scoopnest.com


Игра против «Реала» в исполнении Чалова не стала глобальным открытием. О том, что двадцатилетний форвард вырос в одну из главных звёзд нашего чемпионата, осведомлён любой, кто даже невнимательно следил за матчами ЦСКА этой осенью. Но та лёгкость, которую Фёдор показал в Мадриде, явный признак – Чалов вышел на новый уровень.

Чалов один из молодых футбольных героев нашего времени. Он идёт вслед за Головиным. Прямо сейчас Фёдор свободен от стесняющих принципов, которые страшно испортили нам, например, Евро 2016. Вдвойне всё это удивительно потому, что у него есть определённые психологические слабости.

Чалов много рефлексирует

Говоря проще: переживает из-за своих неудач. Какое-то время это не давало ему показывать тот футбол, который накануне шокировал и нас, и победителей последней Лиги Чемпионов. Об этом говорили и партнёры нападающего, и Виктор Гончаренко, и он сам.

- Если у него что-то не получается, он начинает никнуть. Видно, что он растерянный. И ты стараешься помогать ему, потому что если человек начинает кидаться из крайности в крайность, если что-то не получилось – ну что теперь? Надо сделать так, чтобы получилось, - рассказывал Игорь Акинфеев.

Не получалось у Фёдора многое. После шикарного трамплина, который он подготовил себе в молодёжной команде, оказать должного влияния на игру основы у него не получилось. Чалову давали игровое время – ЦСКА вообще огромный респект, - но его Фёдор не оправдывал. Не будь у «армейцев» такой тяжёлой кадровой ситуации, неизвестно дождались бы руководители команды этого прогресса.


Фото: Официальный сайт ЦСКА


Прошлый сезон для Чалова оказался совсем мрачным. Время для адаптации прошло достаточно, но Фёдор не прибавлял. Неуклюже действовал в подыгрыше, слишком долго думал и плохо завершал. Место нападающего тогда занял восхищавший всех и жнец, и жрец Вернблум. Это наверняка было очень большим ударом для неуверенного в себе нападающего.

Чалов расцвел лишь весной этого года. Славная Лига Европы в исполнении ЦСКА, во многом неожиданное «серебро» чемпионата – в ходе этих событий россиянину удалось перебороть сомнения. Он наработал на звание лучшего игрока апреля и мая и получил девятый номер. Думаю, не стоит объяснять, что это означает.

Нервы ещё могут вернуться – и это беспокоит. Для профессионального спортсмена высокого уровня эмоциональная стабильность играет определяющую роль. Именно она помогает выдавать максимум в самый важный момент.

В этом компоненте остаётся надеяться лишь на дальнейшее взросление Чалова.

«Устаревшее» амплуа

Даже на старте уже текущего сезона Чалова определяли исключительно как нападающего штрафной площади – целенаправленного, но ограниченного. И много писали о том, что такой формат давно устарел – нынешние форварды должны быть многоопциональными.
Теперь уже такое суждение – «устарело». Чалов глубоко опускается, если это необходимо, и хорошо двигает мяч. Принятие решений - один из главных компонентов, в котором прибавил Фёдор. Именно это определило его полезность в начальных фазах атаки.

Иллюстрировать можно долго. Возьмём несколько свежих примеров. Игра против «Енисея» - Чалов протащил мяч по левому флангу, стянул на себя защитника и опорника и бросил мимо них на Влашича. В матче с «Зенитом» Фёдор здорово открылся в штрафной, легко подработал себе мяч и уже в тот момент, когда защитники сорвались, аккуратно переправил на Сигурдссона.

Больше нет поводов сетовать на ограниченность. Арсенал Чалова оказался намного шире, чем ожидали.

***

Главная проблема, с которой Чалов должен справиться, - психология. Этой весной, когда вернётся наш футбол, от Фёдора будут ждать подвигов. И если возникнет их дефицит, тут же явится соблазн сомнения.

Здесь нет верного рецепта. Но радует, что с Чаловым рядом будет Виктор Михайлович Гончаренко. Человек – мы в этом успели убедиться, - который прекрасно понимает молодых футболистов.

И ждём появление Чалова в сборной. Для него этот опыт наверняка будет ещё одним фактором роста.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Чалов ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 15:02
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(4)
#7  diego milito 22   (Сегодня, 16:27)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
С Буратино сходство имеет, когда на поле. Деревянные движения, даже, когда забивал и отдавал пас пяткой в матче с "Реалом".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#6  trachok   (Сегодня, 15:46)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Яamon
Цитата: Akcent812
а что такое "Фёдор здорового человека"?

это чалов. а есть еще федор курильщика - это заболотный

а еще Федор Смолокур
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
#5  Яamon   (Сегодня, 15:32)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Akcent812
а что такое "Фёдор здорового человека"?

это чалов. а есть еще федор курильщика - это заболотный
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#4  Valar   (Сегодня, 15:29)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нашёл своего тренера вот и растёт сейчас. Были бы в клубе у него тренеры как в молодёжной сборной да национальной, так и сник бы. Или пылил бы в ФНЛ в аренде с костоломами


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#3  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:24)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
а что такое "Фёдор здорового человека"?


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Никогда такого не было, и вот опять.
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#2  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 15:23)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да, Федя ростет. Дай.бог не сглазили чтобы. Со времён Кержакова не было норм Напа в сборной
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 15:17)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
поражает его спокойствие и рассудительность. ни разу не видел, чтобы Федор дергался. нельзя назвать его взрывным нападающим, но голевое чутье хорошее. + техника, удар - на уровне. пас тоже отдать может. лишь бы не спился
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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