Фёдор здорового человека. Чалов лучший среди российских нападающих

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:13
У ЦСКА нет предложений по Чалову (4)
У ЦСКА нет предложений по Чалову (4)
14:49
Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за удар мячом в болбоя (1)
Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за удар мячом в болбоя (1)
14:10
"Спартак" наказан закрытием трибуны на ближайший матч РПЛ за кричалки фанатов в адрес Гилерме (14)
"Спартак" наказан закрытием трибуны на ближайший матч РПЛ за кричалки фанатов в адрес Гилерме (14)
13:55
Суд оштрафовал и лишил Евгения Башкирова водительских прав за езду за рулем в нетрезвом виде (2)
Суд оштрафовал и лишил Евгения Башкирова водительских прав за езду за рулем в нетрезвом виде (2)
12:53
Полузащитник "Авангарда": странная ситуация - мы успешно выступаем, занимаем 3 место, а президент уходит в отставку (13)
Полузащитник "Авангарда": странная ситуация - мы успешно выступаем, занимаем 3 место, а президент уходит в отставку (13)
12:41
Александр Кокорин: не буду отмечать Новый год - ёлку поставить и стол накрыть тут не разрешат (18)
Александр Кокорин: не буду отмечать Новый год - ёлку поставить и стол накрыть тут не разрешат (18)
12:25
Глушаков – жене: поеду в Грозный играть, за зарплату 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь потом (49)
Глушаков – жене: поеду в Грозный играть, за зарплату 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь потом (49)
11:34
Роберт Левандовски оформил 3-й дубль подряд и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов
Роберт Левандовски оформил 3-й дубль подряд и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов
09:26
Игорь Акинфеев стал четвертым вратарем в истории не пропустившим от "Реала" в двух матчах ЛЧ в одном сезоне
Игорь Акинфеев стал четвертым вратарем в истории не пропустившим от "Реала" в двух матчах ЛЧ в одном сезоне
Фёдор здорового человека. Чалов лучший среди российских нападающих
Форвард ЦСКА провёл очередной классный матч этого сезона: забил «Реалу» и оформил предголевую передачу пяткой внутри штрафной. Говорим о раскрывшемся таланте, от которого ещё год назад не ждали ничего подобного.
Фото: scoopnest.com
Игра против «Реала» в исполнении Чалова не стала глобальным открытием. О том, что двадцатилетний форвард вырос в одну из главных звёзд нашего чемпионата, осведомлён любой, кто даже невнимательно следил за матчами ЦСКА этой осенью. Но та лёгкость, которую Фёдор показал в Мадриде, явный признак – Чалов вышел на новый уровень.
Чалов один из молодых футбольных героев нашего времени. Он идёт вслед за Головиным. Прямо сейчас Фёдор свободен от стесняющих принципов, которые страшно испортили нам, например, Евро 2016. Вдвойне всё это удивительно потому, что у него есть определённые психологические слабости.
Чалов много рефлексирует
Говоря проще: переживает из-за своих неудач. Какое-то время это не давало ему показывать тот футбол, который накануне шокировал и нас, и победителей последней Лиги Чемпионов. Об этом говорили и партнёры нападающего, и Виктор Гончаренко, и он сам.
- Если у него что-то не получается, он начинает никнуть. Видно, что он растерянный. И ты стараешься помогать ему, потому что если человек начинает кидаться из крайности в крайность, если что-то не получилось – ну что теперь? Надо сделать так, чтобы получилось, - рассказывал Игорь Акинфеев.
Не получалось у Фёдора многое. После шикарного трамплина, который он подготовил себе в молодёжной команде, оказать должного влияния на игру основы у него не получилось. Чалову давали игровое время – ЦСКА вообще огромный респект, - но его Фёдор не оправдывал. Не будь у «армейцев» такой тяжёлой кадровой ситуации, неизвестно дождались бы руководители команды этого прогресса.
Фото: Официальный сайт ЦСКА
Прошлый сезон для Чалова оказался совсем мрачным. Время для адаптации прошло достаточно, но Фёдор не прибавлял. Неуклюже действовал в подыгрыше, слишком долго думал и плохо завершал. Место нападающего тогда занял восхищавший всех и жнец, и жрец Вернблум. Это наверняка было очень большим ударом для неуверенного в себе нападающего.
Чалов расцвел лишь весной этого года. Славная Лига Европы в исполнении ЦСКА, во многом неожиданное «серебро» чемпионата – в ходе этих событий россиянину удалось перебороть сомнения. Он наработал на звание лучшего игрока апреля и мая и получил девятый номер. Думаю, не стоит объяснять, что это означает.
Нервы ещё могут вернуться – и это беспокоит. Для профессионального спортсмена высокого уровня эмоциональная стабильность играет определяющую роль. Именно она помогает выдавать максимум в самый важный момент.
В этом компоненте остаётся надеяться лишь на дальнейшее взросление Чалова.
«Устаревшее» амплуа
Даже на старте уже текущего сезона Чалова определяли исключительно как нападающего штрафной площади – целенаправленного, но ограниченного. И много писали о том, что такой формат давно устарел – нынешние форварды должны быть многоопциональными.
Теперь уже такое суждение – «устарело». Чалов глубоко опускается, если это необходимо, и хорошо двигает мяч. Принятие решений - один из главных компонентов, в котором прибавил Фёдор. Именно это определило его полезность в начальных фазах атаки.
Иллюстрировать можно долго. Возьмём несколько свежих примеров. Игра против «Енисея» - Чалов протащил мяч по левому флангу, стянул на себя защитника и опорника и бросил мимо них на Влашича. В матче с «Зенитом» Фёдор здорово открылся в штрафной, легко подработал себе мяч и уже в тот момент, когда защитники сорвались, аккуратно переправил на Сигурдссона.
Больше нет поводов сетовать на ограниченность. Арсенал Чалова оказался намного шире, чем ожидали.
***
Главная проблема, с которой Чалов должен справиться, - психология. Этой весной, когда вернётся наш футбол, от Фёдора будут ждать подвигов. И если возникнет их дефицит, тут же явится соблазн сомнения.
Здесь нет верного рецепта. Но радует, что с Чаловым рядом будет Виктор Михайлович Гончаренко. Человек – мы в этом успели убедиться, - который прекрасно понимает молодых футболистов.
И ждём появление Чалова в сборной. Для него этот опыт наверняка будет ещё одним фактором роста.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: scoopnest.com
Игра против «Реала» в исполнении Чалова не стала глобальным открытием. О том, что двадцатилетний форвард вырос в одну из главных звёзд нашего чемпионата, осведомлён любой, кто даже невнимательно следил за матчами ЦСКА этой осенью. Но та лёгкость, которую Фёдор показал в Мадриде, явный признак – Чалов вышел на новый уровень.
Чалов один из молодых футбольных героев нашего времени. Он идёт вслед за Головиным. Прямо сейчас Фёдор свободен от стесняющих принципов, которые страшно испортили нам, например, Евро 2016. Вдвойне всё это удивительно потому, что у него есть определённые психологические слабости.
Чалов много рефлексирует
Говоря проще: переживает из-за своих неудач. Какое-то время это не давало ему показывать тот футбол, который накануне шокировал и нас, и победителей последней Лиги Чемпионов. Об этом говорили и партнёры нападающего, и Виктор Гончаренко, и он сам.
- Если у него что-то не получается, он начинает никнуть. Видно, что он растерянный. И ты стараешься помогать ему, потому что если человек начинает кидаться из крайности в крайность, если что-то не получилось – ну что теперь? Надо сделать так, чтобы получилось, - рассказывал Игорь Акинфеев.
Не получалось у Фёдора многое. После шикарного трамплина, который он подготовил себе в молодёжной команде, оказать должного влияния на игру основы у него не получилось. Чалову давали игровое время – ЦСКА вообще огромный респект, - но его Фёдор не оправдывал. Не будь у «армейцев» такой тяжёлой кадровой ситуации, неизвестно дождались бы руководители команды этого прогресса.
Фото: Официальный сайт ЦСКА
Прошлый сезон для Чалова оказался совсем мрачным. Время для адаптации прошло достаточно, но Фёдор не прибавлял. Неуклюже действовал в подыгрыше, слишком долго думал и плохо завершал. Место нападающего тогда занял восхищавший всех и жнец, и жрец Вернблум. Это наверняка было очень большим ударом для неуверенного в себе нападающего.
Чалов расцвел лишь весной этого года. Славная Лига Европы в исполнении ЦСКА, во многом неожиданное «серебро» чемпионата – в ходе этих событий россиянину удалось перебороть сомнения. Он наработал на звание лучшего игрока апреля и мая и получил девятый номер. Думаю, не стоит объяснять, что это означает.
Нервы ещё могут вернуться – и это беспокоит. Для профессионального спортсмена высокого уровня эмоциональная стабильность играет определяющую роль. Именно она помогает выдавать максимум в самый важный момент.
В этом компоненте остаётся надеяться лишь на дальнейшее взросление Чалова.
«Устаревшее» амплуа
Даже на старте уже текущего сезона Чалова определяли исключительно как нападающего штрафной площади – целенаправленного, но ограниченного. И много писали о том, что такой формат давно устарел – нынешние форварды должны быть многоопциональными.
Теперь уже такое суждение – «устарело». Чалов глубоко опускается, если это необходимо, и хорошо двигает мяч. Принятие решений - один из главных компонентов, в котором прибавил Фёдор. Именно это определило его полезность в начальных фазах атаки.
Иллюстрировать можно долго. Возьмём несколько свежих примеров. Игра против «Енисея» - Чалов протащил мяч по левому флангу, стянул на себя защитника и опорника и бросил мимо них на Влашича. В матче с «Зенитом» Фёдор здорово открылся в штрафной, легко подработал себе мяч и уже в тот момент, когда защитники сорвались, аккуратно переправил на Сигурдссона.
Больше нет поводов сетовать на ограниченность. Арсенал Чалова оказался намного шире, чем ожидали.
***
Главная проблема, с которой Чалов должен справиться, - психология. Этой весной, когда вернётся наш футбол, от Фёдора будут ждать подвигов. И если возникнет их дефицит, тут же явится соблазн сомнения.
Здесь нет верного рецепта. Но радует, что с Чаловым рядом будет Виктор Михайлович Гончаренко. Человек – мы в этом успели убедиться, - который прекрасно понимает молодых футболистов.
И ждём появление Чалова в сборной. Для него этот опыт наверняка будет ещё одним фактором роста.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.