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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Растут не только футболисты. На сколько увеличились цены на молодых игроков ЦСКА
После разгромной победы над "Реалом" Роман Бабаев рассказал о том, что совокупная трансферная стоимость "армейцев" за текущий сезон увеличилась примерно в два раза. Считаем и пытаемся выяснить, так ли это.
Надо оговориться сразу, точными подсчёты наверняка не получатся. Во-первых, потому что подлинной объективности здесь не существует: любые варианты основаны на тех или иных предпочтениях. Во-вторых, не все цифры портала Transfermarkt свежи и адекватны. Но каждый из сомнительных пунктов мы будем оговаривать.
Фото: top50bookmakers
Родриго Бекао: 1 миллион евро (август) – 2.5 миллиона евро (октябрь)
Цифры явно устарели – после заключительных матчей этого года, особенно после игры с «Реалом», бразилец меньше пяти миллионов не стоит явно. Учитывая его возраст и положительную динамику, переговоры следовало бы начинать с предложения размером не менее десяти миллионов. Родриго приходил в ЦСКА тёмной (простите) лошадкой (простите ещё раз), того же Магнуссона ждали гораздо сильнее, но именно Бекао сейчас лидер обороны. Уступить своим партнёрам он может только в одном компоненте - развитии атак. Но здесь конкурентоспособен будет лишь тот же исландец.
Евгений Гинер в очередной раз оказался прозорливее всех. Насколько известно, в договоре с клубом «Байа» прописана стоимость, за которую в конце сезона ЦСКА может выкупить защитника. О том, что данная опция будет активирована, споров нет вообще.
Кристиян Бистрович: 1 миллион евро (июнь) – 2 миллиона евро (сентябрь)
Бистрович не показывает дьявольского прогресса, но шаг за шагом становится интереснее и смелее с каждым месяцем. Может, оно и лучше – планомерное развитие переживается спокойнее, чем моментальные прыжки на следующий уровень. Опубликованная стоимость датирована первым числом сентября – как раз в те дни полузащитник и получил травму, из-за которой пропустил чуть больше двух месяцев.
На его нынешнюю стоимость этот больничный наверняка повлиял, но вряд ли снизил цену – скорее всего, только замедлил рост. Сейчас цена Бистровича не особо выше тех двух миллионах, о которых писали в начале осени.
Никита Чернов: 1 миллион евро (сентябрь) – 2 миллиона евро (октябрь)
Молодого защитника много ругают и не без причин. Чернов регулярно ошибается и на фоне Магнуссона и Бекао выглядит блекло – при этом надо учитывать, что для исландца и бразильца это первый сезон в России, и им приходилось адаптироваться. Но за один только месяц игры в основном составе Никита удвоил свою стоимость на трансферном рынке.
Последние матчи Чернов проводит на скамейке запасных. И понятно, что по возвращении Васина шансов у россиянина будет совсем мало. Так что здесь вряд ли смысл отходить от цифр, указанных немецкими журналистами.
Фото: Gettyimages.ru/Epsilon, Alex Livesey
Никола Влашич: 8 миллионов евро (май) – 10 миллионов евро (октябрь)
Пришла пора возмущаться. Влашич ещё в октябре заслуживал куда более солидных цифр. Особенно, если учитывать его возраст. Главная звезда РПЛ, которой всего-то 21 год, за 10 миллионов? Да бросьте.
Сейчас всё ещё лучше. Хорват попал в сборную, а в клубе просто доминирует. Сам говорит о желании остаться в ЦСКА после окончания аренды, но мы понимаем, что такого игрока вряд ли удастся сохранить в нашей лиге – прямо сейчас Влашич стоит 20 миллионов или даже дороже, а на какие цифры его выведет весна – предполагать очень трудно.
Фото: Чемпионат
Фёдор Чалов: 2 миллиона евро (июнь) – 5 миллионов евро (октябрь)
И снова преступно мало. Уже в середине осени Чалов демонстрировал стабильный прогресс и приносил команде достаточно очков. Учитывая – опять же – возраст, цифра в пять миллионов выглядит забавной, она совершенно не отражает потенциал футболиста. Если учесть, какими деньгами ворочают в Европе, насколько сырых игроков иногда покупают за серьёзные суммы, понимания станет ещё меньше.
За ноябрь и декабрь Чалов стал только лучше. В частности – выдал мощнейшую игру против «Реала». Теперь уже и о десяти миллионах говорить никто не станет.
Арнор Сигурдссон: 1.8 миллиона евро (август)
Более свежей информации по исландскому полузащитнику нет. Уже теперь эти цифры выглядят немного смешно: у Арнора было трудное начало в ЦСКА, но к декабрю он освоился и наиграл уже на вполне себе пять миллионов минимум. Это, конечно, слегка аванс, но здесь всегда следует помнить о возрасте. Костяк ЦСКА составляют юные футболисты, которые лишь начали развиваться во взрослом футболе. Если есть положительная тенденция, цена, естественно, увеличивается в несколько раз.
Ильзат Ахметов: 1 миллион евро (сентябрь) – 1.8 миллионов евро (октябрь)
Бывший узник казанского отдела кадров стал лучшим молодым игроком этого года. Наряду с этим – одним из лидеров ЦСКА. Потенциал у футболиста бешеный, так что сумма, указанная за октябрь, наверняка осталась в прошлом.
Здесь следует учитывать только то, что последние недели Ильзат проводит в лазарете, а за ЦСКА он ещё не провёл того количества матчей, после которого станет окончательно станет ясно, что это за игрок. Но в клубе потенциал Ильзата прекрасно понимают и за суммы, близкие к указанным, даже теоретически никто не будет рассматривать предложения о продаже.
Иван Обляков: 1.7 миллиона евро (июнь) – 3 миллиона евро (август)
Сейчас уже на пару-тройку миллионов больше. Облякову потребовалось какое-то время, чтобы адаптироваться в ЦСКА, но теперь он приносит реальную пользу. С такими темпами у Ивана есть все шансы попасть в сборную России в следующем году.
Хёрдур Магнуссон: 2.8 миллионов евро (август)
Стоимость центрального защитника указана только за август, то есть на момент появления в ЦСКА. Нельзя сказать, что Хёрдур прямо-таки стал лучше по сравнению с самим собой образца первых игр за «армейцев», но опыта исландец набрался. И вместе с этим показал на международном уровне, что он готов к серьёзным вызовам. Около семи миллионов – минимум.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Заглавное фото: Официальный сайт ЦСКА
Надо оговориться сразу, точными подсчёты наверняка не получатся. Во-первых, потому что подлинной объективности здесь не существует: любые варианты основаны на тех или иных предпочтениях. Во-вторых, не все цифры портала Transfermarkt свежи и адекватны. Но каждый из сомнительных пунктов мы будем оговаривать.
Фото: top50bookmakers
Родриго Бекао: 1 миллион евро (август) – 2.5 миллиона евро (октябрь)
Цифры явно устарели – после заключительных матчей этого года, особенно после игры с «Реалом», бразилец меньше пяти миллионов не стоит явно. Учитывая его возраст и положительную динамику, переговоры следовало бы начинать с предложения размером не менее десяти миллионов. Родриго приходил в ЦСКА тёмной (простите) лошадкой (простите ещё раз), того же Магнуссона ждали гораздо сильнее, но именно Бекао сейчас лидер обороны. Уступить своим партнёрам он может только в одном компоненте - развитии атак. Но здесь конкурентоспособен будет лишь тот же исландец.
Евгений Гинер в очередной раз оказался прозорливее всех. Насколько известно, в договоре с клубом «Байа» прописана стоимость, за которую в конце сезона ЦСКА может выкупить защитника. О том, что данная опция будет активирована, споров нет вообще.
Кристиян Бистрович: 1 миллион евро (июнь) – 2 миллиона евро (сентябрь)
Бистрович не показывает дьявольского прогресса, но шаг за шагом становится интереснее и смелее с каждым месяцем. Может, оно и лучше – планомерное развитие переживается спокойнее, чем моментальные прыжки на следующий уровень. Опубликованная стоимость датирована первым числом сентября – как раз в те дни полузащитник и получил травму, из-за которой пропустил чуть больше двух месяцев.
На его нынешнюю стоимость этот больничный наверняка повлиял, но вряд ли снизил цену – скорее всего, только замедлил рост. Сейчас цена Бистровича не особо выше тех двух миллионах, о которых писали в начале осени.
Никита Чернов: 1 миллион евро (сентябрь) – 2 миллиона евро (октябрь)
Молодого защитника много ругают и не без причин. Чернов регулярно ошибается и на фоне Магнуссона и Бекао выглядит блекло – при этом надо учитывать, что для исландца и бразильца это первый сезон в России, и им приходилось адаптироваться. Но за один только месяц игры в основном составе Никита удвоил свою стоимость на трансферном рынке.
Последние матчи Чернов проводит на скамейке запасных. И понятно, что по возвращении Васина шансов у россиянина будет совсем мало. Так что здесь вряд ли смысл отходить от цифр, указанных немецкими журналистами.
Фото: Gettyimages.ru/Epsilon, Alex Livesey
Никола Влашич: 8 миллионов евро (май) – 10 миллионов евро (октябрь)
Пришла пора возмущаться. Влашич ещё в октябре заслуживал куда более солидных цифр. Особенно, если учитывать его возраст. Главная звезда РПЛ, которой всего-то 21 год, за 10 миллионов? Да бросьте.
Сейчас всё ещё лучше. Хорват попал в сборную, а в клубе просто доминирует. Сам говорит о желании остаться в ЦСКА после окончания аренды, но мы понимаем, что такого игрока вряд ли удастся сохранить в нашей лиге – прямо сейчас Влашич стоит 20 миллионов или даже дороже, а на какие цифры его выведет весна – предполагать очень трудно.
Фото: Чемпионат
Фёдор Чалов: 2 миллиона евро (июнь) – 5 миллионов евро (октябрь)
И снова преступно мало. Уже в середине осени Чалов демонстрировал стабильный прогресс и приносил команде достаточно очков. Учитывая – опять же – возраст, цифра в пять миллионов выглядит забавной, она совершенно не отражает потенциал футболиста. Если учесть, какими деньгами ворочают в Европе, насколько сырых игроков иногда покупают за серьёзные суммы, понимания станет ещё меньше.
За ноябрь и декабрь Чалов стал только лучше. В частности – выдал мощнейшую игру против «Реала». Теперь уже и о десяти миллионах говорить никто не станет.
Арнор Сигурдссон: 1.8 миллиона евро (август)
Более свежей информации по исландскому полузащитнику нет. Уже теперь эти цифры выглядят немного смешно: у Арнора было трудное начало в ЦСКА, но к декабрю он освоился и наиграл уже на вполне себе пять миллионов минимум. Это, конечно, слегка аванс, но здесь всегда следует помнить о возрасте. Костяк ЦСКА составляют юные футболисты, которые лишь начали развиваться во взрослом футболе. Если есть положительная тенденция, цена, естественно, увеличивается в несколько раз.
Ильзат Ахметов: 1 миллион евро (сентябрь) – 1.8 миллионов евро (октябрь)
Бывший узник казанского отдела кадров стал лучшим молодым игроком этого года. Наряду с этим – одним из лидеров ЦСКА. Потенциал у футболиста бешеный, так что сумма, указанная за октябрь, наверняка осталась в прошлом.
Здесь следует учитывать только то, что последние недели Ильзат проводит в лазарете, а за ЦСКА он ещё не провёл того количества матчей, после которого станет окончательно станет ясно, что это за игрок. Но в клубе потенциал Ильзата прекрасно понимают и за суммы, близкие к указанным, даже теоретически никто не будет рассматривать предложения о продаже.
Иван Обляков: 1.7 миллиона евро (июнь) – 3 миллиона евро (август)
Сейчас уже на пару-тройку миллионов больше. Облякову потребовалось какое-то время, чтобы адаптироваться в ЦСКА, но теперь он приносит реальную пользу. С такими темпами у Ивана есть все шансы попасть в сборную России в следующем году.
Хёрдур Магнуссон: 2.8 миллионов евро (август)
Стоимость центрального защитника указана только за август, то есть на момент появления в ЦСКА. Нельзя сказать, что Хёрдур прямо-таки стал лучше по сравнению с самим собой образца первых игр за «армейцев», но опыта исландец набрался. И вместе с этим показал на международном уровне, что он готов к серьёзным вызовам. Около семи миллионов – минимум.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Заглавное фото: Официальный сайт ЦСКА
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