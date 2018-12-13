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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Игорь Акинфеев стал четвертым вратарем в истории не пропустившим от "Реала" в двух матчах ЛЧ в одном сезоне
Следующее заседание по делу о разводе Глушаковых состоится 18 января
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова, рассказал об итогах очередного судебного заседания по делу о разводе супругов, которое состоялось сегодня в Никулинском районном суде Москвы. Бракоразводный процесс начался 29 сентября.
– Видимо, стороне Дениса нужно время на подготовку. Никаких решений сегодня суд не принял – был рассмотрен ряд документов и дано время на доработку, – сказал Жорин.
– Когда состоится следующее заседание?
– 18 января.
"Спорт-Экспресс"
– Видимо, стороне Дениса нужно время на подготовку. Никаких решений сегодня суд не принял – был рассмотрен ряд документов и дано время на доработку, – сказал Жорин.
– Когда состоится следующее заседание?
– 18 января.
"Спорт-Экспресс"
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