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Следующее заседание по делу о разводе Глушаковых состоится 18 января

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова, рассказал об итогах очередного судебного заседания по делу о разводе супругов, которое состоялось сегодня в Никулинском районном суде Москвы. Бракоразводный процесс начался 29 сентября.

– Видимо, стороне Дениса нужно время на подготовку. Никаких решений сегодня суд не принял – был рассмотрен ряд документов и дано время на доработку, – сказал Жорин.

– Когда состоится следующее заседание?

– 18 января.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков
Сегодня, 18:48
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#2  yuri  спб (Сегодня, 18:59)
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Цитата: gesha978
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#1  gesha978  Москва (Сегодня, 18:57)
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«Спартак»
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