Следующее заседание по делу о разводе Глушаковых состоится 18 января

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова, рассказал об итогах очередного судебного заседания по делу о разводе супругов, которое состоялось сегодня в Никулинском районном суде Москвы. Бракоразводный процесс начался 29 сентября.– Видимо, стороне Дениса нужно время на подготовку. Никаких решений сегодня суд не принял – был рассмотрен ряд документов и дано время на доработку, – сказал Жорин.– 18 января.