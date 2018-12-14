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ЦСКА ушел в отпуск до 10 января

После победы над "Реалом" (3:0) в Лиге чемпионов основная команда ЦСКА ушла в отпуск. Игроки получили отдых до 10 января.

"На этот день намечен вылет в Испанию: зимние сборы ЦСКА по традиции проведет в Кампоаморе. Подробное расписание сборов будет опубликовано в начале следующего года", – говорится в сообщении на официальном сайте красно-синих.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 17:17
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#3  mospar   (Сегодня, 18:08)
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Цитата: sparwik53
Остальные еще тренируются?

Остальных ( кто в еврокубках) наказали задержкой на неделю.
Регистрация: 20.05.2016 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:04)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Остальные еще тренируются?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  следующий   (Сегодня, 17:57)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Челси»
Только сегодня. Локомотив, Краснодар, Спартак и Зенит ушли в него еще до последних игр в еврокубках.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
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