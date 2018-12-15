ВАР может быть введен в чемпионате России со следующего сезона

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин считает, что система ВАР может быть введена в России со следующего сезона.– У федераций, входящих в УЕФА, единая позиция. УЕФА считает, что данный турнир может пойти в противовес турнирам, которые проводятся в Европе. Дискуссия идет. Создана рабочая группа, в которую вошли представители всех конфедераций.Что же касается ВАР, то все объяснили доходчиво. Процесс трудный. В России в этом сезоне система будет использоваться на полуфиналах Кубка и на стыковых матчах. Если же говорить о чемпионате... В Монако, будучи на жеребьевке, я встречался с главой судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти. Он однозначно сказал, что нам не разрешат использовать ВАР только на одном стадионе чемпионата. Или на всех, или ни на каком.– Если смотреть на ситуацию с оптимизмом, то, наверное, может. Но не понимаю пока, успеем ли к старту, или же только ко второй части. Все зависит от готовности видеоассистентов. Насколько мне известно, у нас пока в качестве видеоассистента допущен только Карасев – он проходил специальное обучение, курсы ФИФА. Пока у нас было два или три тренировочных занятия в Краснодаре.Думаю, что если ВАР будет внедрена, то наличие на стадионе этой системы обязательно нужно прописать в техническом регламенте – в том числе исходя из этого должна проходить сертификация арен. Причем клуб, который выходит в высший дивизион, будет обязан установить ВАР на своем стадионе.