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ВАР может быть введен в чемпионате России со следующего сезона

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин считает, что система ВАР может быть введена в России со следующего сезона.

– Какое у РФС мнение по поводу мировой Лиги наций?

– У федераций, входящих в УЕФА, единая позиция. УЕФА считает, что данный турнир может пойти в противовес турнирам, которые проводятся в Европе. Дискуссия идет. Создана рабочая группа, в которую вошли представители всех конфедераций.

Что же касается ВАР, то все объяснили доходчиво. Процесс трудный. В России в этом сезоне система будет использоваться на полуфиналах Кубка и на стыковых матчах. Если же говорить о чемпионате... В Монако, будучи на жеребьевке, я встречался с главой судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти. Он однозначно сказал, что нам не разрешат использовать ВАР только на одном стадионе чемпионата. Или на всех, или ни на каком.

– Ваш прогноз: в следующем сезоне в чемпионате России будет ВАР?

– Если смотреть на ситуацию с оптимизмом, то, наверное, может. Но не понимаю пока, успеем ли к старту, или же только ко второй части. Все зависит от готовности видеоассистентов. Насколько мне известно, у нас пока в качестве видеоассистента допущен только Карасев – он проходил специальное обучение, курсы ФИФА. Пока у нас было два или три тренировочных занятия в Краснодаре.

Думаю, что если ВАР будет внедрена, то наличие на стадионе этой системы обязательно нужно прописать в техническом регламенте – в том числе исходя из этого должна проходить сертификация арен. Причем клуб, который выходит в высший дивизион, будет обязан установить ВАР на своем стадионе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Прядкин
Сегодня, 17:44
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#6  MatrimKouton   (Сегодня, 19:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Как же срамтак будет выигрывать?

Как же у ваших соперников теперь будут удалять по 3 игрока за раз?


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Ромуло!..удар..Боже,ну почему..ну что это...Билялетдинов что ли??! (А.Шмурнов)
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
#5  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:16)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Как же срамтак будет выигрывать?


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 18:02)
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Болеет за:
«Терек»
Во всём мире вводят VAR (Video Assistant Referee), а у РПЛ всегда свой путь, вводят ВАР какой-то (Biodiversity Action Plan или Bandwidth Allocation Protocol?)...
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 17:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Ты за Гинера не переживай,

Совершенно не переживаю.Хоть другой палец,пох


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#2  Волжанин   (Сегодня, 17:56)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лечащий Врач
Гинеру нужно начинать работу по подготовке видеоассистентов

Ты за Гинера не переживай, переживай за свой хлев. Москалев и Безбородов уже не помогут обыграть КС и Анжи.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#1  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 17:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Гинеру нужно начинать работу по подготовке видеоассистентов


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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