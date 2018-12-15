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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ВАР может быть введен в чемпионате России со следующего сезона
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин считает, что система ВАР может быть введена в России со следующего сезона.
– Какое у РФС мнение по поводу мировой Лиги наций?
– У федераций, входящих в УЕФА, единая позиция. УЕФА считает, что данный турнир может пойти в противовес турнирам, которые проводятся в Европе. Дискуссия идет. Создана рабочая группа, в которую вошли представители всех конфедераций.
Что же касается ВАР, то все объяснили доходчиво. Процесс трудный. В России в этом сезоне система будет использоваться на полуфиналах Кубка и на стыковых матчах. Если же говорить о чемпионате... В Монако, будучи на жеребьевке, я встречался с главой судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти. Он однозначно сказал, что нам не разрешат использовать ВАР только на одном стадионе чемпионата. Или на всех, или ни на каком.
– Ваш прогноз: в следующем сезоне в чемпионате России будет ВАР?
– Если смотреть на ситуацию с оптимизмом, то, наверное, может. Но не понимаю пока, успеем ли к старту, или же только ко второй части. Все зависит от готовности видеоассистентов. Насколько мне известно, у нас пока в качестве видеоассистента допущен только Карасев – он проходил специальное обучение, курсы ФИФА. Пока у нас было два или три тренировочных занятия в Краснодаре.
Думаю, что если ВАР будет внедрена, то наличие на стадионе этой системы обязательно нужно прописать в техническом регламенте – в том числе исходя из этого должна проходить сертификация арен. Причем клуб, который выходит в высший дивизион, будет обязан установить ВАР на своем стадионе.
"Спорт-Экспресс"
– Какое у РФС мнение по поводу мировой Лиги наций?
– У федераций, входящих в УЕФА, единая позиция. УЕФА считает, что данный турнир может пойти в противовес турнирам, которые проводятся в Европе. Дискуссия идет. Создана рабочая группа, в которую вошли представители всех конфедераций.
Что же касается ВАР, то все объяснили доходчиво. Процесс трудный. В России в этом сезоне система будет использоваться на полуфиналах Кубка и на стыковых матчах. Если же говорить о чемпионате... В Монако, будучи на жеребьевке, я встречался с главой судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти. Он однозначно сказал, что нам не разрешат использовать ВАР только на одном стадионе чемпионата. Или на всех, или ни на каком.
– Ваш прогноз: в следующем сезоне в чемпионате России будет ВАР?
– Если смотреть на ситуацию с оптимизмом, то, наверное, может. Но не понимаю пока, успеем ли к старту, или же только ко второй части. Все зависит от готовности видеоассистентов. Насколько мне известно, у нас пока в качестве видеоассистента допущен только Карасев – он проходил специальное обучение, курсы ФИФА. Пока у нас было два или три тренировочных занятия в Краснодаре.
Думаю, что если ВАР будет внедрена, то наличие на стадионе этой системы обязательно нужно прописать в техническом регламенте – в том числе исходя из этого должна проходить сертификация арен. Причем клуб, который выходит в высший дивизион, будет обязан установить ВАР на своем стадионе.
"Спорт-Экспресс"
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