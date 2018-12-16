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СМИ: "Локомотив" согласился продать Фернандеша в "Истанбул"

"Локомотив" принял предложение "Истанбул Башакшехир" по переходу полузащитника Мануэла Фернандеша, утверждает Fanatik.

Руководство стамбульского клуба рассматривает Фернандеша в качестве замены бразильскому хавбеку Моссоро, который может уйти в "Бурсаспор".

Отмечается, что на следующей пройдут переговоры, чтобы уладить детали перехода. Сам Фернандеш уже договорился с турецким клубом об условиях личного контракта.

Контракт Фернандеша с "Локомотивом" истекает летом 2019 года. В этом сезоне португалец провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Локомотив Фернандеш Истанбул Башакшехир
Сегодня, 13:49
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#1  СуперШтангист   (Сегодня, 14:16)
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Болеет за:
«Терек»
Отличная новость. И в тепле играть будет, и зрителей будет не 100 на стадионе, а намного больше, и позорищ не будет еврокубковых.
Надеюсь, что Крыховяк тоже поймёт, что его ждёт в дрезине и откажется в неё переходить.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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