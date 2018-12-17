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Алексей Спиридонов: привозите Глушакова на игру хоть из бани, главное - результат

Волейболист казанского "Зенита" и болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов поделился мнением об игре капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

"Мне всё равно, как себя ведут футболисты, какие они люди, чем занимаются. Дай результат, и всё. Все закроют глаза, все забудут и будут вас любить. Привозите Глушакова хоть прямо из бани на игру, пусть играет хоть в халате. Главное - результат", — цитирует Спиридонова "Реальное время".
Теги: Спиридонов Глушаков Спартак
Сегодня, 10:40
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#2  Евгений Буров   (Сегодня, 10:55)
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online

результат для великих 1 чемпионство за 17 лет если брать условно Ахмат Уфу или Урал то шикарно только те то себя к великим не причисляют wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#1  rusivan   (Сегодня, 10:45)
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Болеет за:
«Спартак»
Пора продавать его, он своё дело уже сделал (чемпионство после 16 лет). Ставьте Игнатова в основу, техничный парень


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Одна любовь,Одна жизнь,Один свет.
Спартак!!!
Вперед Спартак Москва,Милан и Сборная России
★★
Регистрация: 3.01.2010 [жалоба]
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