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Молодой защитник "Зенита" может быть арендован "Анжи"

"Зенит" может отдать в аренду 18-летнего защитника Илью Скроботова.

Предметный интерес к аренде футболиста проявляет "Анжи".

За основную команду "Зенита" Скроботов сыграл 4 матча и забил 1 гол. В этом сезоне он выступает за «Зенит-2», в составе которого принял участие в 16 матчах и забил 1 гол в ФНЛ.

Sport24
Теги: Зенит Анжи Скроботов
Сегодня, 14:09
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#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:54)
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Болеет за:
«Зенит»
Блин да что за фигня-постоянно раздаём своих,а берём чужих.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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