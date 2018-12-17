Молодой защитник "Зенита" может быть арендован "Анжи"

"Зенит" может отдать в аренду 18-летнего защитника Илью Скроботова.Предметный интерес к аренде футболиста проявляет "Анжи".За основную команду "Зенита" Скроботов сыграл 4 матча и забил 1 гол. В этом сезоне он выступает за «Зенит-2», в составе которого принял участие в 16 матчах и забил 1 гол в ФНЛ.