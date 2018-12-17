Анатолий Мещеряков: Геркус покинет "Локомотив"? Без комментариев

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещярков не стал комментировать информацию о том, что 19 декабря Илья Геркус может покинуть пост генерального директора клуба, а его место займет Василий Кикнадзе.– Первый раз слышу про это. А почему вы говорите про 19 декабря?– Наверное, кто-то без меня его собирает.– Я не знаю. На этой неделе я вообще-то в командировке. Наверное, нужно задавать вопросы тем, кто собирает совет директоров. Если он его собирает. Я не собираю.– Слушайте. Я слухи не комментирую.– Слухи не комментирую. И как я могу проводить совет директоров, будучи в другом городе?– Дата не определена. Не знаю, откуда появилась информация про 19-е число.