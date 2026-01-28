Генич раскритиковал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Генич признался, что считает подобные ограничения изначально ошибочными.
- Я вообще категорический противник лимита. Прекрасно понимаю, возможно, будь я тренером команды РПЛ, в составе которой огромное количество легионеров, я рассуждал бы так. Если бы у меня было много россиян, я бы говорил, что, наоборот, надо лимит вводить, - поделился комментатор на ютуб-канале "Коммент.шоу".
Ранее стало известно, что с 2028 года в чемпионате России планируется ужесточение правил - клубам разрешат иметь не более пяти иностранных футболистов. Сейчас регламент РПЛ позволяет заявлять до 13 легионеров и одновременно использовать на поле восемь из них.
Лидером чемпионата сейчас является "Краснодар", который набрал 40 очков. Совсем рядом находятся "Зенит" и "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"