Генич раскритиковал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Комментатор Константин Генич высказался о действующем и будущем лимите на легионеров в Российской Премьер-лиге, чётко обозначив свою позицию по этому вопросу.

Фото: ФК "Зенит"





- Я вообще категорический противник лимита. Прекрасно понимаю, возможно, будь я тренером команды РПЛ, в составе которой огромное количество легионеров, я рассуждал бы так. Если бы у меня было много россиян, я бы говорил, что, наоборот, надо лимит вводить, - поделился комментатор на ютуб-канале "Коммент.шоу".



Ранее стало известно, что с 2028 года в чемпионате России планируется ужесточение правил - клубам разрешат иметь не более пяти иностранных футболистов. Сейчас регламент РПЛ позволяет заявлять до 13 легионеров и одновременно использовать на поле восемь из них.



