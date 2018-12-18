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Апелляции Кокорина и Мамаева отклонены - они останутся в СИЗО

Мосгорсуд вынес решение по апелляциям Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление срока содержания под стражей до 8 февраля.

Судья отклонил апелляции футболистов - они останутся в СИЗО до 8 февраля.

Sports.ru
Теги: Кокорин Мамаев
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#32  Hank Moody  Россия (Сегодня, 15:19)
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online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: brysy
дело по своей сути плёвое, с такими бабками как у них, решаемое на раз и два, но увы.

сожаления человека о невозможности имеющих деньги нарушать законы РФ выглядят примерно так
Цитата: ewgen
Нам (Россиянам) в цирк ходить не надо, мы в нем живем! Это, мля, еб....е шапито!

это твоя Родина,сынок


--------------------
Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#31  Сибирячок   (Сегодня, 15:17)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Монте-Карло потерял в заработках.

Цитата: Стратег
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

Это ирония? Да, суд гуманный ...по отношению к определённой категории сверхчеловеков. Список писать не буду.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#30  solig65   (Сегодня, 15:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Потеряли мы Коку походу unamused

Собаке- собачье!
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#29  ewgen  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:13)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Wismar,
Цитата: Wismar
Не понимаю?! Сразу оговорюсь, симпатий не к Кокорину ни к Мамаеву нет и в помине. Виновны должны понести наказание. Но вот зачем держать их до суда под стражей? за счет государства кстати. Реально показуху устроили. они что рецидивисты? Или два маньяка? Вот так из правильных по сути действий устраивают ни кому не нужное шоу!

Все так, кроме "ни кому ненужное". Стране срочно понадобились злодеи, чтобы отвлечь внимание людей от чиновников, которые наговорили столько, что их уже за это можно отправлять осваивать земледелие в районах вечной мерзлоты.Плюс еще пенсионная (людоедская) реформа. А тут раз, как хорошо, оказывается в России только две беды: Кокорин и Мамаев, других нет. А в остальном прекрасная маркиза....Занавес.
Регистрация: 14.06.2017 [жалоба]
#28  Hank Moody  Россия (Сегодня, 15:13)
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online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: sergey3709
Конкуренты не дремлют,Зенит не усилится Кокориным

да,придется новогодние каникулы Зениту обходится без Кокорина...
ой горюшко то какое disappointed_relieved cry sob


--------------------
Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#27  solig65   (Сегодня, 15:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
И правильно..И по году дать. И не условно.Козлы чмошные!!!
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#26  Сибирячок   (Сегодня, 15:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Есть ещё желающие со мной поспорить?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#25  ewgen  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нам (Россиянам) в цирк ходить не надо, мы в нем живем! confused Это, мля, еб....е шапито!
Регистрация: 14.06.2017 [жалоба]
#24  stepanmlc   (Сегодня, 14:51)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Придурки, сами во всем виноваты, чего в жизни не хватало ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#23  scorpion 69  колпино (Сегодня, 14:51)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Вспомнив этго вора Сердюкова,сколько он отсидел за украденные миллиарды?нисколько,эта его прошмандовка Васильева дома торчала,а тут отмудохали жирную морду,и сиди,правильно сказали в одном фильме*да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире*
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#22  Kostik   (Сегодня, 14:34)
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Ещё за Монте-Карло накинули
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#21  Яamon   (Сегодня, 14:22)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
на каком пляже находится это сизо?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#20  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:18)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#19  anonymous   (Сегодня, 14:18)
  • +1
  •  (3)

Цитата: дядя Витя
Сейчас обратного добьются -:выйдут народными героями

они со времен Монако народные "герои"
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#18  какзайчонок  Москва (Сегодня, 14:16)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Показуха .....
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#17  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 14:11)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да мы все понимаем задним умом, но отвечать надо за совершенные поступки и правильно что отклонили апеляцию адвакатов на содержании, чашу надо пить до дна.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#16  дядя Витя  СПб (Сегодня, 14:08)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас обратного добьются -:выйдут народными героями
Регистрация: 20.02.2010 [жалоба]
#15  Wismar  Новочеркасск (Сегодня, 14:02)
  • +2
  •  (4)

Не понимаю?! Сразу оговорюсь, симпатий не к Кокорину ни к Мамаеву нет и в помине. Виновны должны понести наказание. Но вот зачем держать их до суда под стражей? за счет государства кстати. Реально показуху устроили. они что рецидивисты? Или два маньяка? Вот так из правильных по сути действий устраивают ни кому не нужное шоу!
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
#14  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:01)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мораль сей басни ,- не тронь чиновника, не поднимай стул на святое!


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#13  utekay  Россия (Сегодня, 13:57)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Потеряли мы Коку походу unamused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#12  brysy  москва (Сегодня, 13:56)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну не было отмашки сверху, не было, вот когда будет, сразу выпустят, может судья и хотел-бы их освободить, но ослушаться не может, а то что за этим кто-то стоит из мира сильных сего, не вызывает ни капли сомнения, дело по своей сути плёвое, с такими бабками как у них, решаемое на раз и два, но увы.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#11  Barmaley   (Сегодня, 13:51)
  • +3
  •  (5)

Skyline,
Тьфу, это когда в суде обвиняемый говорит: Я же заплатил за избиение. У нас приговоры выносятся от имени Российской Федерации, а не по квитанциям об оплате потерпевшим.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#10  anonymous   (Сегодня, 13:49)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Skyline
показательная порка. типа своих не бросаем. тьфу

а на дебила Кокорина не тьфу?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#9  Роман Евсеенко   (Сегодня, 13:46)
  • +3
  •  (3)

Беда
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#8  Charodei  Борзя (Сегодня, 13:46)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Ибо не фиг
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#7  Skyline  СПБ (Сегодня, 13:42)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
показательная порка. типа своих не бросаем. тьфу


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 13:36)
  • +3
  •  (11)

Цитата: ythe
хз, но думал, что отпустят. думаю, что все осознали.

Они попали под показательную порку, не жалко кстати ни капли
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  ythe  Ё-бург (Сегодня, 13:33)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
хз, но думал, что отпустят. думаю, что все осознали.


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 13:22)
  • 0
  •  (6)

Цитата: metis
Я думал что это у нас полицейская страна.

у вас тоже футболисты дебошить любят?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  Fint  Москва (Сегодня, 13:22)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: sergey3709
Конкуренты не дремлют,Зенит не усилится Кокориным

Конкуренты ни при чём тут,- это один из хороших пиар-акций власти, показать на медиа-личностях, но опять-таки происхождением из низов оказались они, силу свою... worried
Ты-то хоть на конкурентов косишься, а другие вообще ядом исходят,- мол пусть получат по полной, как-будто это они у их родителей отняли собственность народную, на подкорковом уровне скудного мозга своего такими категориями и мыслят. Вот на них и рассчитана публичная порка молодых людей за мелкое хулиганство, когда у представителей "золотой" молодёжи и за убийство условные сроки получали, вспомним условный срок в 14 лет за раздавленного автомобилем человека.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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