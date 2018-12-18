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Мамаев - о решении суда: просто позор, больше ничего обжаловать не буду

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев отреагировал на решение суда отклонить апелляцию на продление срока его содержания под стражей.

"Это просто позор, больше ничего обжаловать не буду. Отключите аудио, больше ничего не надо", – сказал Мамаев.

Sports.ru
Теги: Мамаев
Сегодня, 14:28
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#5  Сибирячок   (Сегодня, 15:13)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, это позор российской судебной системы. Когда этот позор касался других, Мамаев не чесался, а засвербило, когда сам попал под каток этой системы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  solig65   (Сегодня, 15:09)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Позор толпой на одного. Вот это позор!!! Сиди. Думай.
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#3  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 15:08)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это он типа чего доказать то хотел этим? confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 14:40)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Это позор какой-то... laughing
Отдыхай Паша, дома у тебя с семьей проблемы, в клубе тренироваться надо, то-ли в СИЗО.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 14:34)
  • -1
  •  (5)

Я их понимаю так же судимся с депутатом ГД РФ ну не с ним прям с его фирмой (которая естественно не на него оформлена, а на подставных лиц ) ... просто позор ... все суды схвачены .... и ничего не докажешь !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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