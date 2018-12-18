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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Мамаев - о решении суда: просто позор, больше ничего обжаловать не буду
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев отреагировал на решение суда отклонить апелляцию на продление срока его содержания под стражей.
"Это просто позор, больше ничего обжаловать не буду. Отключите аудио, больше ничего не надо", – сказал Мамаев.
Sports.ru
"Это просто позор, больше ничего обжаловать не буду. Отключите аудио, больше ничего не надо", – сказал Мамаев.
Sports.ru
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