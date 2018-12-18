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Леонид Слуцкий - о Кокорине и Мамаеве: дай бог, чтобы четырьмя месяцами в СИЗО все ограничилось

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев уже понесли достаточно суровое наказание. Футболисты помещены в СИЗО на 4 месяца до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Сергея Гайсина и Дениса Пака, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Изначально срок ареста футболистов составлял 2 месяца, но в последствии был увеличен до четырех. Сегодня суд отклонил апелляцию об их досрочном освобождении.

– Безусловно, они заслуживают наказания. Однозначно, ужасно, что они сделали. Но даже уже сейчас, на мой взгляд, есть легкий перебор.

– Двух месяцев в СИЗО было бы достаточно?

– Двух месяцев плюс административных наказаний, штрафов. А теперь получается уже четыре месяца. Это много. Дай бог, чтобы ими все и ограничилось. Ни один здравомыслящий человек не может их оправдывать. Но они уже серьезно пострадали за то, что сделали.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Слуцкий Кокорин Мамаев
Вчера, 23:00
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(1)
#3  oyster   (Сегодня, 00:20)
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Понч...Ты что адвокат?...А, кто "впрягется" за простого человека?
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:13)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Согласен, и пару годков в колонии общего режима.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  лад  USSR (Вчера, 23:09)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Такими темпами Кокорин и Мамаев вскоре превратятся в святых великомучеников.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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