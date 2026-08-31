По данным журналиста Пабло Оливейры, полузащитник "Зенита" Вендел пропустит матчи против московских ЦСКА и "Локомотива" в ближайших турах РПЛ из-за травмы.
Сообщается, что возвращение на поле 29-летнего бразильца ожидается не ранее октября.
Напомним, Вендел получил повреждение и попросил замену в концовке игры 5-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:2).
В нынешнем сезоне хавбек провел 6 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и отметился результативной передачей.
Вендел не сыграет с ЦСКА и "Локомотивом" - источник
Полузащитник, вероятно, пропустит ближайшие матчи "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"