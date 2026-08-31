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19:30
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Вендел не сыграет с ЦСКА и "Локомотивом" - источник

Полузащитник, вероятно, пропустит ближайшие матчи "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По данным журналиста Пабло Оливейры, полузащитник "Зенита" Вендел пропустит матчи против московских ЦСКА и "Локомотива" в ближайших турах РПЛ из-за травмы.

Сообщается, что возвращение на поле 29-летнего бразильца ожидается не ранее октября.

Напомним, Вендел получил повреждение и попросил замену в концовке игры 5-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:2).

В нынешнем сезоне хавбек провел 6 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и отметился результативной передачей.

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