Вратарь "Родины": победа над "Зенитом" дала обратный импульс. Расслабились и поверили в себя

"Как мы видим, эта победа (над "Зенитом", - прим. ред.) дала импульс в обратную сторону (улыбается). Чуть-чуть расслабились и поверили в себя.
Если оценивать старт сезона, то никто не говорил, что будет легко в РПЛ. Старт чемпионата нашей команды будут оценивать аналитики и эксперты", - сказал Волков.
На старте своего дебютного сезона в Российской Премьер-Лиге "Родина" потерпела четыре поражения, один раз сыграла вничью и одержала одну победу в шести турах. Единственные пока три очка были добыты московской командой на "Газпром Арене", где в рамках 3-го тура чемпионата была одержана волевая победа над действующим чемпионом России петербургским "Зенитом" со счетом 2:1.
На сегодняшний день столичная "Родина" набрала четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.
Источник: "Чемпионат"