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"Соперникам стало сложнее". Радимов высказался об игре "Рубина" без Даку

Экс--капитан "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением об игре "Рубина" после ухода нападающего Мирлинда Даку.
Фото: "Чемпионат"
"Рубин" с Даку выглядел лучше. Было понятно, кто может забить в тяжелый момент. Но теперь и соперникам стало сложнее — трудно понять, откуда ждать опасность.

Это неизбежная часть спорта", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

Этим летом форвард Мирлинд Даку покинул "Рубин", за который играл с 2023 года и забил более 30 мячей, и перебрался в московский "Спартак". После ухода албанского нападающего казанская команда провела 4 матча в Российской Премьер-Лиги, в которых не потерпела ни одного поражения, трижды сыграла вничью и одержала одну победу. За этот отрезок "рубиновые" забили шесть голов.

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