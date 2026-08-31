"Соперникам стало сложнее". Радимов высказался об игре "Рубина" без Даку

"Рубин" с Даку выглядел лучше. Было понятно, кто может забить в тяжелый момент. Но теперь и соперникам стало сложнее — трудно понять, откуда ждать опасность.
Это неизбежная часть спорта", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
Этим летом форвард Мирлинд Даку покинул "Рубин", за который играл с 2023 года и забил более 30 мячей, и перебрался в московский "Спартак". После ухода албанского нападающего казанская команда провела 4 матча в Российской Премьер-Лиги, в которых не потерпела ни одного поражения, трижды сыграла вничью и одержала одну победу. За этот отрезок "рубиновые" забили шесть голов.