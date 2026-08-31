Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, московский ЦСКА близок к трансферу крайнего нападающего "Толуки" Элиньо.
По данным источника, "армейцы" заплатят за бразильца 12 млн долларов в качестве гарантированной выплаты и еще 2 млн в виде бонусов.
26-летний вингер выступает за мексиканский клуб с 2024 года. В прошлом сезоне он сыграл в 35 матчах, забил 13 мячей и отдал 7 голевых ассистов. В этом чемпионате Мексики в активе Элиньо 2+2 по системе гол плюс пас в 6 играх.
ЦСКА близок к трансферу вингера за 12 млн долларов - источник
Бразилец близок к переходу в московский клуб из "Толуки".
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