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"Рома" близка к завершению сделки по вингеру "Зенита" - Ди Марцио

Нападающий "Зенита" близок к переходу в новый клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "Рома" и "Зенит" близки к завершению сделки по вингеру сборной Бразилии Луису Энрике.

По информации источника, римляне предложили 5 миллионов евро за аренду 25-летнего игрока с опцией выкупа за 30 миллионов.

Луис Энрике перебрался в Санкт-Петербург в январе 2025 года из "Ботафого". За сине-бело-голубых он провел 54 матча и записал на свой счет 8+7 по системе гол плюс пас.

Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильца в 24 миллиона евро. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до лета 2028 года.

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