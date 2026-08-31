Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "Рома" и "Зенит" близки к завершению сделки по вингеру сборной Бразилии Луису Энрике.
По информации источника, римляне предложили 5 миллионов евро за аренду 25-летнего игрока с опцией выкупа за 30 миллионов.
Луис Энрике перебрался в Санкт-Петербург в январе 2025 года из "Ботафого". За сине-бело-голубых он провел 54 матча и записал на свой счет 8+7 по системе гол плюс пас.
Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильца в 24 миллиона евро. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до лета 2028 года.
"Рома" близка к завершению сделки по вингеру "Зенита" - Ди Марцио
Нападающий "Зенита" близок к переходу в новый клуб.
Фото: ФК "Зенит"