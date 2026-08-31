"СКА-Хабаровск" объявил о расторжении контракта с главным тренером

Наставник покинул хабаровский клуб.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Михаил Семенов покидает пост главного тренера "СКА-Хабаровск", сообщает пресс-служба клуба. Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.



Семенов возглавлял команду с июня нынешнего года. Ранее он занимал должность ассистента, а также был исполняющим обязанности наставника.



Под его руководством "СКА-Хабаровск" провел 8 матчей, в которых одержал одну победу и потерпел 7 поражений.



На данный момент хабаровчане занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета из Первой лиги.