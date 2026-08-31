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"СКА-Хабаровск" объявил о расторжении контракта с главным тренером

Наставник покинул хабаровский клуб.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Михаил Семенов покидает пост главного тренера "СКА-Хабаровск", сообщает пресс-служба клуба. Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.

Семенов возглавлял команду с июня нынешнего года. Ранее он занимал должность ассистента, а также был исполняющим обязанности наставника.

Под его руководством "СКА-Хабаровск" провел 8 матчей, в которых одержал одну победу и потерпел 7 поражений.

На данный момент хабаровчане занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета из Первой лиги.

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