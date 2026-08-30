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Игрок "Балтики" - о победе над "Родиной": эта победа для болельщиков и для Талалаева

Полузащитник "Балтики" Николай Титков прокомментировал крупную победу над "Родиной" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
Футболист посвятил успех болельщикам калининградской команды и главному тренеру Андрею Талалаеву, который наблюдал за встречей с трибуны из-за дисквалификации.

- На искусственном поле играть не очень просто. Мы забили гол, потом было трудно, "Родина" создавала моменты, но мы сумели дотерпеть. Потом забили еще два мяча и одержали победу. Эта победа для болельщиков и для Андрея Викторовича, - приводит слова футболиста "Матч ТВ".

Талалаев ранее получил четырёхматчевую дисквалификацию после игры с "Рубином". "Балтика" разгромила "Родину" со счётом 3:0 и довела свой результат до 10 очков, поднявшись на пятое место в таблице. Следующий матч калининградцы проведут 6 сентября дома против "Локомотива".

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