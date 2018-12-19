"Урал" подписал контракт с защитником БАТЭ Денисом Поляковым

Центральный защитник БАТЭ Денис Поляков продолжит карьеру в РПЛ.27-летнего футболиста подписал "Урал". Контракт с игроком сборной Беларуси рассчитан на 2,5 года.Поляков переходит в екатеринбургский клуб на правах свободного агента.