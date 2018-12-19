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"Урал" подписал контракт с защитником БАТЭ Денисом Поляковым

Центральный защитник БАТЭ Денис Поляков продолжит карьеру в РПЛ.

27-летнего футболиста подписал "Урал". Контракт с игроком сборной Беларуси рассчитан на 2,5 года.

Поляков переходит в екатеринбургский клуб на правах свободного агента.

"СЭ"
Теги: Урал БАТЭ
Сегодня, 08:32
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