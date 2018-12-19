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Игорь Лебедев рассмотрит вариант с выдвижением своей кандидатуры на пост президента РФС

Член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение Виталия Мутко покинуть пост президента Российского футбольного союза. Выборы нового руководителя пройдут 22 февраля 2019 года.

– В последние годы в Виталия Леонтьевича часто летели копья, но я считаю, что он внес положительный вклад в развитие футбола. За это ему надо по-человечески сказать "спасибо", – сказал Лебедев. – ЧМ-2018 прошел при его непосредственном участии, многие положительные моменты в РФС появились при нем. Последние год-два правления Мутко помогли футбольному союзу закрыть вопрос с долгами, это произошло только благодаря авторитету и влиянию Виталия Леонтьевича. При Николае Толстых, каким бы он ни был в прошлом замечательным футболистом, РФС скатился в долговую яму, а организация прежде всего требует финансирования.

Мутко ассоциируется у всех с футболом. За последние 10 лет Мутко и футбол стали неразделимы. Все прекрасно знают, как Виталий Леонтьевич болеет за дело – он всегда хотел сделать все максимально хорошо и для болельщиков, и для сборной. Ему пришлось приостановить свои полномочия накануне чемпионата мира, такой шаг очень тяжело сделать морально – Мутко же занимался подготовкой к турниру восемь лет. Тем не менее, человек решился на это ради того, чтобы ЧМ-2018 прошел в спокойной обстановке. Хочется поблагодарить Мутко за все, что он сделал. Надеюсь, что в истории российского футбола его имя останется со знаком "плюс".

– Вы собираетесь баллотироваться на должность президента РФС?

– Пока не принял окончательного решения по этому вопросу, пост ведь официально освободился только сегодня. Решу, участвовать в выборах или нет, чуть позже.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лебедев
Сегодня, 19:41
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сцуко, у нас что, депутаты на все руки мастера? И чиновники прыгают из одной отрасли в другую, совершенно непрофильную. Где, сцуки, профессионалы?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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