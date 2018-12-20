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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Глава школы тренеров: самые интересные работы – у Березуцких, Кузьмина, Калешина и Глушакова
Директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков подвел итоги экзамена на получение тренерской лицензии УЕФА категории А.
– Был ли такой представительский выпуск за время школы?
– Да, такой уже третий, – сказал Лексаков. – Первый выпуск был, когда учились Онопко, Аленичев, Шалимов, Писарев, Черевченко, Тетрадзе, Хамов, Биджиев, Кечинов.
– Звезд наберется на целый состав сборной.
– Да, потому что УЕФА разрешает учиться игрокам проведшим более 10 лет в матчах премьер-лиги или же игрокам, проведшим не менее пяти игр за сборную. Поэтому здесь и Корниленко, Калачев, которые выступали за сборную Белорусии.
– Хорошие футболисты редко становятся хорошими тренерами. Увидели ли среди этого выпуска футболистов со рвением к тренерской профессии?
– У многих. Это же его (футболиста) решение идти по тренерской стезе или нет. У нас был Дмитрий Булыкин – мой студент – защитил диссертацию, учился в такой же группе. В итоге решил тренером не становиться, а Семак из той же группы наоборот – решил пойти в тренеры.
– Чья работа показалась вам интереснее?
– Из того, что я слышал – братья Березуцкие, Кузьмин, Калешин, Глушаков в виде дискуссии. Это их видение тренировочного процесса, их взгляды на современный тренировочные процесс.
– Березуцкие готовы к Нидерландам?
– Ментально они готовы быть тренерами. Молодцы, что они осознают, что это только начало их тренерского пути, что надо упорно работать и я приветствую их решение начать с помощника главного тренера. Дай бог, чтобы у всей тренерской бригады "Витесса" получилось.
"Спорт-Экспресс"
– Был ли такой представительский выпуск за время школы?
– Да, такой уже третий, – сказал Лексаков. – Первый выпуск был, когда учились Онопко, Аленичев, Шалимов, Писарев, Черевченко, Тетрадзе, Хамов, Биджиев, Кечинов.
– Звезд наберется на целый состав сборной.
– Да, потому что УЕФА разрешает учиться игрокам проведшим более 10 лет в матчах премьер-лиги или же игрокам, проведшим не менее пяти игр за сборную. Поэтому здесь и Корниленко, Калачев, которые выступали за сборную Белорусии.
– Хорошие футболисты редко становятся хорошими тренерами. Увидели ли среди этого выпуска футболистов со рвением к тренерской профессии?
– У многих. Это же его (футболиста) решение идти по тренерской стезе или нет. У нас был Дмитрий Булыкин – мой студент – защитил диссертацию, учился в такой же группе. В итоге решил тренером не становиться, а Семак из той же группы наоборот – решил пойти в тренеры.
– Чья работа показалась вам интереснее?
– Из того, что я слышал – братья Березуцкие, Кузьмин, Калешин, Глушаков в виде дискуссии. Это их видение тренировочного процесса, их взгляды на современный тренировочные процесс.
– Березуцкие готовы к Нидерландам?
– Ментально они готовы быть тренерами. Молодцы, что они осознают, что это только начало их тренерского пути, что надо упорно работать и я приветствую их решение начать с помощника главного тренера. Дай бог, чтобы у всей тренерской бригады "Витесса" получилось.
"Спорт-Экспресс"
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