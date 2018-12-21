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Валерий Рейнгольд: новый президент РФС должен быть таким как Мутко

Валерий Рейнгольд: новый президент РФС должен быть таким как МуткоЧемпион СССР, ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением о работе Виталия Мутко в должности президента РФС и инициативе партии ЛДПР предложить на пост главы РФС кандидатуру Игоря Лебедева.

- Мутко, мое мнение, достойно работал, молодец. Он большой вклад внес в развитие нашего футбола. Он помог провести чемпионат мира на высоком уровне, - отметил Рейнгольд. - У меня лично к нему вопросов нет. Я благодарен ему за все. В бюджете РФС появились деньги, и хорошие. Повторюсь, мне кажется, что Мутко достойно работал. Жаль, что он ушел. На посту президента РФС должен быть такой же человек, как Мутко. Да, много его ругали. Но ругать-то можно. Но можно говорить и о том, что хорошие были вещи. С работой Мутко наш футбол все-таки немножечко восстановился.

- Партия ЛДПР выступила с инициативой выдвинуть в качестве кандидата на пост президента РФС Игоря Лебедева. Сам депутат Госдумы заявил, что пока не принял окончательного решения по поводу того, пойдет ли он на выборы. Что думаете об этом?

- Я скептически отношусь к выдвижению кандидатуры Лебедева. Он давно рвется в руководство РФС, не первый уже год. Его, конечно, могут продвинуть... Тем не менее чтобы руководить футболом, надо обладать определенными качествами, и это должна быть харизматичная личность. Нет, я против, не импонирует мне эта кандидатура... Ну а что из этого в итоге получится, кто будет президентом РФС — посмотрим. Надеюсь, что на эту должность выберут достойного кандидата.

- Кто, на ваш взгляд, достоин руководить Российским футбольным союзом?

- Так сразу сейчас сказать не могу. Надо немного подумать, просчитать, посмотреть что да как, проанализировать. Кандидат на этот пост должен иметь не только спортивное прошлое и настоящее, но и хорошо быть знаком с финансовыми делами, с экономикой. Это очень серьезная должность. Так что надо посмотреть, какое образование и какой опыт за плечами у людей.
Теги: Рейнгольд РФС Мутко
Сегодня, 03:45
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#4  mongolor  СПБ (Сегодня, 04:34)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Злой конь
а я думал, что это заслуга сборной и тренера, а оказывается все дело в мутко и как мы без него теперь дальше жить будем

это ты у Толстых спроси)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#3  Злой конь   (Сегодня, 04:22)
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Цитата: mongolor
Цитата: Odyssey
Я чет не понял за какие заслуги теперь Муте лижут заднее место

за ЧЕ 2008 и четвертьфинал 2018... или не результат?

а я думал, что это заслуга сборной и тренера, а оказывается все дело в мутко laughingи как мы без него теперь дальше жить будем? blush
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#2  mongolor  СПБ (Сегодня, 04:21)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey
Я чет не понял за какие заслуги теперь Муте лижут заднее место

за ЧЕ 2008 - 3 место и четвертьфинал 2018... Питер рулит!)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#1  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 03:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Я чет не понял за какие заслуги теперь Муте лижут заднее место даже те кто критиковал его все время?
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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