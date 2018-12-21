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Президент УЕФА прокомментировал уход Виталия Мутко с поста главы РФС

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал новость об уходе Виталия Мутко с поста главы РФС.

"Виталий Мутко внёс огромный вклад в развитие российского футбола. В то время, пока он был главой РФС, российские клубы прожили успешный период в еврокубках — ЦСКА и "Зенит" смогли выиграть Кубок УЕФА, а "Зенит" ещё и завоевал первый в истории России Суперкубок УЕФА.

Виталий Мутко также сыграл огромную роль в том, чтобы Россия приняла у себя чемпионат мира — турнир, который был проведён страной с величайшим отличием и успехом как на поле, так и за его пределами", — приводятся слова Чеферина на сайте телеканала "360".
Теги: Мутко
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