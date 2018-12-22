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Константин Савичев: легионеры "Анжи" ходили в раздевалке и твердили: "Где деньги?"
Полузащитник "Анжи" Константин Савичев рассказал, как в первой половине этого сезона легионеры команды реагировали на задержки с выплатой зарплат в связи со сложным финансовым положением в клубе.
"В "Анжи" наконец-то появились деньги? Ну как — деньги, это громко сказано. Даже за один месяц не закрыли. Ужас какой-то, обещали одну сумму, а получилось вот так. Посмеялись и махнули рукой — уже привыкли к такому. Оставался последний тур, хотелось скорее уже его доиграть и уехать.
Как реагировали легионеры на такую ситуацию в клубе? Они ходили в раздевалке и постоянно твердили: "Где деньги? Где деньги?". Как что-то нужно, так сразу все фразы учат. Надо отдать должное президенту, мы не были совсем на нуле. По 100—150 тысяч иногда давали", - цитирует Савичева "Чемпионат.сом".
"В "Анжи" наконец-то появились деньги? Ну как — деньги, это громко сказано. Даже за один месяц не закрыли. Ужас какой-то, обещали одну сумму, а получилось вот так. Посмеялись и махнули рукой — уже привыкли к такому. Оставался последний тур, хотелось скорее уже его доиграть и уехать.
Как реагировали легионеры на такую ситуацию в клубе? Они ходили в раздевалке и постоянно твердили: "Где деньги? Где деньги?". Как что-то нужно, так сразу все фразы учат. Надо отдать должное президенту, мы не были совсем на нуле. По 100—150 тысяч иногда давали", - цитирует Савичева "Чемпионат.сом".
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