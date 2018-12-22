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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Урал" - о кубковом матче со "Спартаком" в феврале: тоже ждем зимнюю классику!
"Урал" сравнил предстоящий в феврале 2019 года ответный матч Олимп-Кубка России против "Спартака" с зимней классикой в хоккее.
"Зимняя классика - это круто! Тоже ждем!" - сообщается в официальном Твиттере.
"Зимняя классика - это круто! Тоже ждем!" - сообщается в официальном Твиттере.
??????#ЗимняяКлассика - это круто! Тоже ждем! ??#УралСпартак #КубокРоссии pic.twitter.com/i5SOi6l6jA— ФК Урал (@FCURAL) December 22, 2018
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