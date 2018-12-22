"Урал" - о кубковом матче со "Спартаком" в феврале: тоже ждем зимнюю классику!

"Урал" сравнил предстоящий в феврале 2019 года ответный матч Олимп-Кубка России против "Спартака" с зимней классикой в хоккее."Зимняя классика - это круто! Тоже ждем!" - сообщается в официальном Твиттере.