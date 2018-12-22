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"Урал" - о кубковом матче со "Спартаком" в феврале: тоже ждем зимнюю классику!

"Урал" сравнил предстоящий в феврале 2019 года ответный матч Олимп-Кубка России против "Спартака" с зимней классикой в хоккее.

"Зимняя классика - это круто! Тоже ждем!" - сообщается в официальном Твиттере.

Теги: Урал Спартак
Сегодня, 20:49
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#1  vvsl09  Камышин (Сегодня, 21:09)
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Болеет за:
«Спартак»
одна лишь разница, нет раздвижной крыши...
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
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