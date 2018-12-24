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Олег Кононов: хочу доказать всем, что можно достигать результата с красивой игрой

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что будет добиваться результата при атакующем стиле игры.

"В молодости я играл на позиции под нападающим, где футболисты любят комбинировать, отдавать красивые передачи, забивать.

С самого детства я мечтал стать тренером и уже тогда поставил себе цель – тот футбол, который я буду ставить своим командам, будет интересным, красивым и запоминающимся.

Многие тренеры проповедуют другой футбол, играют чисто на результат, разрушая игру. Для меня это не приемлемо, я хочу всем доказать, что в футболе можно достигать результата с помощью красивой игры", – сказал Кононов.

ФК "Спартак"
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 14:17
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#9  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:13)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Олег, слишком много говоришь! ты дело делай! а интервью давать будешь, когда результат будет! хватит уже трепаться!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#8  SPV  Bryansk (Сегодня, 15:36)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Напомните кто-нибудь Кононову, что это уже давно доказано... )))

Да просто все уже забыли когда это получалось в ЧР, 20 лет назад
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#7  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 15:32)
  • -1
  •  (3)

dekkaktus,
erundu ne govori!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#6  cska1971  Москва (Сегодня, 15:22)
  • -2
  •  (2)

Напомните кто-нибудь Кононову, что это уже давно доказано... )))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#5  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 15:22)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
ты бы для начала сборы нормально научился проводить, без провалов... за всё время в Краснодаре всего 1 нормальный сбор был, без провала команды по физике...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 15:07)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Красивая игра и Спартачишка - несовместимы


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  SPV  Bryansk (Сегодня, 14:36)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Borg
 Borg 

Цитата: anonymous
 anonymous

Два дурака - пара
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 14:23)
  • -3
  •  (13)

судьи помогут Спартаку сделать "красивую" игру тут сомневаться не приходиться
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Borg  Burg (Сегодня, 14:21)
  • -2
  •  (14)

Игра спатака при Клоунове просто восхищает. Раньше была одна тактика- пни на промеса. НО промеса продали на лавку за мешок картошки. Парень уже начал спиваться.

Теперь новая тактика- пни на ближнего или хоть куда - нибудь. и валянимями попробуй выпросить стандарт.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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