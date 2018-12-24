Олег Кононов: хочу доказать всем, что можно достигать результата с красивой игрой

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что будет добиваться результата при атакующем стиле игры."В молодости я играл на позиции под нападающим, где футболисты любят комбинировать, отдавать красивые передачи, забивать.С самого детства я мечтал стать тренером и уже тогда поставил себе цель – тот футбол, который я буду ставить своим командам, будет интересным, красивым и запоминающимся.Многие тренеры проповедуют другой футбол, играют чисто на результат, разрушая игру. Для меня это не приемлемо, я хочу всем доказать, что в футболе можно достигать результата с помощью красивой игры", – сказал Кононов.