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Владимир Быстров: ситуация с Кокориным и Мамаевым - посмешище

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал арест Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые заключены под стражу в СИЗО.

"Я знаю Пашку, знаю Кокору – это адекватные футболисты и хорошие люди. Да, выпили, да повели себя неправильно, но понесли наказание. Говорить, что они опасны для общества – полный бред! Подобных ситуаций миллион, но нам на их примере показывают, какие есть жесткие рамки. На мой взгляд, домашнего ареста до суда было бы достаточно, продлевать срок заключения не было никакой необходимости, люди должны были встретить Новый год с детьми, с семьями. Все, что происходит, просто посмешище, которое не красит ни органы, ни правосудие", - цитирует Быстрова "Спорт день за днем".
Теги: Быстров Мамаев
Сегодня, 17:02
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17
(11)
#17  Blessing  Спб (Сегодня, 19:08)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Прав бывший любимец спартаковской публики, это перебор, решение давно должно быть вынесено.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#16  igor70  г.Москва (Сегодня, 18:34)
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вова если бы они тебя в кафе с бабой от пиздошили я посмотрел как бы ты смеялся!!!
Регистрация: 21.05.2011 [жалоба]
#15  Saveger  СПб (Сегодня, 18:30)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: gans49
В 1966г. я ударил по лицу гражданина, он адвокатом оказался, мне дали 1.5 года усиленного режима.

Вывод для всех - не разбираешься в законах на профессиональном уровне, не имеешь возможности защитить себя в суде - не лезь в драку, если речь не идёт о чьей-то жизни. Всё просто.


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#14  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:18)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Раньше посмешищем была игра Быстрова
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#13  gans49  Sankt-Peterburg (Сегодня, 18:13)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
В 1966г. я ударил по лицу гражданина, он адвокатом оказался, мне дали 1.5 года усиленного режима. Интересно, а чем от меня отличаются Кокорин и Мамаев? Такие же граждане России. Попал в г...о, так не чирикай. Виноват, ответь. Причем здесь звания и регалии.
Регистрация: 21.03.2015 [жалоба]
#12  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:10)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nami-sv
У футболистов какая-то своя,отдельная от других,жизнь.Интересно было послушать футболистов,если в кафе и на стоянке отметелили неадекватов кокошу и мамая.Чтобы тогда эти игрочишки говорили и требовали в адрес хулиганов.Хотя я знаю что...

Они бы говорили что это гордость страны и с ними так нельзя и надо всех посадить патаму чта
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#11  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:08)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Lacan
Быстрый- даун, которых, к сожалению, очень много! Пусть сидят эти четыре идиота за разнузданность и и не считают себя крутыми!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#10  casabl   (Сегодня, 18:03)
  • -2
  •  (4)

Напьёшься и ты будешь.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#9  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 17:59)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Быстров
Кокора и Мамай из моей тусовки, поэтому они невиновны


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#8  LIAZ677   (Сегодня, 17:40)
  • +3
  •  (15)

Ещё один долбоящер
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#7  Saveger  СПб (Сегодня, 17:28)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Можно его призвать к ответственности за публичное неуважение к суду?


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#6  Lacan   (Сегодня, 17:26)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Динамо» М
Быстрый- даун, которых, к сожалению, очень много! Пусть сидят эти четыре идиота за разнузданность и и не считают себя крутыми!
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
#5  nami-sv   (Сегодня, 17:25)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
У футболистов какая-то своя,отдельная от других,жизнь.Интересно было послушать футболистов,если в кафе и на стоянке отметелили неадекватов кокошу и мамая.Чтобы тогда эти игрочишки говорили и требовали в адрес хулиганов.Хотя я знаю что...
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#4  Saveger  СПб (Сегодня, 17:10)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Я вообще не считаю домашний арест арестом. Ну, в доме сидишь с приставками, тренажерками, с бассейнами, с бургерной, прачечной, шлюшечной... ничего делать не надо - пиццу жрешь и в плейстейшн рубишься, иногда форму поддерживаешь. Вот это наказание епти пля


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#3  metis  Riga (Сегодня, 17:09)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Не стоит и выеденного яйца.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 17:08)
  • -2
  •  (6)

ya schitayu chto eto vernoe reshenie, chtobi drugim ne povadno bilo. lydi perestali zenit jizn.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 17:05)
  • +1
  •  (19)
Болеет за:
«Динамо К»
Все, что происходит, просто посмешище, которое не красит ни органы, ни правосудие", - цитирует Быстрова "Спорт день за днем". flushed Ебнули бы тебя стулом,вот тога и посмотрели бы как бы ты смеялся
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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