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Олег Лужный: на Украине происходит полная деградация футбола - деньги затмили людям разум

Тренер киевского "Динамо" Олег Лужный выразил недовольство развитием футбола на Украине.

"Чемпионат Украины переживает кризис. Нечто похожее было после распада СССР. Независимый чемпионат не был конкурентным по сравнению с союзным, но такого спада, как сейчас, не было. Тогда люди более или менее ходили на стадион, и был определенный уровень игроков. Не понимаю, куда делись футболисты. Происходит полная деградация футбола на Украине.

Проблема начинается с президента и парламента. На каком месте спорт в нашей стране? Одна медаль на последних Олимпийских играх — это позор для страны и министра спорта. Главный вид спорта в нашей стране — футбол. Посмотрите: открывают у нас футбольные поля? На местах, где дети играли в футбол, теперь строят дома, делают бизнес. Деньги людям закрыли ум. Их ничего кроме денег не интересует», — приводит слова Лужного FootballHub.
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 16:51
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#3  Урал  Магадан (Сегодня, 17:44)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
насрать на всю вашу бандеровскую Украину...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 17:19)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
пока пробандеровские у власти так и будет..

так он же один из тех
Цитата: лужный
Я не интересуюсь чемпионатом России, не смотрю его матчи. Неоднократно уже говорил: «Пока длится война с Россией, считаю, что украинским игрокам там делать нечего


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:00)
  • -1
  •  (5)

пока пробандеровские у власти так и будет..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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