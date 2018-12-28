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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Олег Лужный: на Украине происходит полная деградация футбола - деньги затмили людям разум
Тренер киевского "Динамо" Олег Лужный выразил недовольство развитием футбола на Украине.
"Чемпионат Украины переживает кризис. Нечто похожее было после распада СССР. Независимый чемпионат не был конкурентным по сравнению с союзным, но такого спада, как сейчас, не было. Тогда люди более или менее ходили на стадион, и был определенный уровень игроков. Не понимаю, куда делись футболисты. Происходит полная деградация футбола на Украине.
Проблема начинается с президента и парламента. На каком месте спорт в нашей стране? Одна медаль на последних Олимпийских играх — это позор для страны и министра спорта. Главный вид спорта в нашей стране — футбол. Посмотрите: открывают у нас футбольные поля? На местах, где дети играли в футбол, теперь строят дома, делают бизнес. Деньги людям закрыли ум. Их ничего кроме денег не интересует», — приводит слова Лужного FootballHub.
"Чемпионат Украины переживает кризис. Нечто похожее было после распада СССР. Независимый чемпионат не был конкурентным по сравнению с союзным, но такого спада, как сейчас, не было. Тогда люди более или менее ходили на стадион, и был определенный уровень игроков. Не понимаю, куда делись футболисты. Происходит полная деградация футбола на Украине.
Проблема начинается с президента и парламента. На каком месте спорт в нашей стране? Одна медаль на последних Олимпийских играх — это позор для страны и министра спорта. Главный вид спорта в нашей стране — футбол. Посмотрите: открывают у нас футбольные поля? На местах, где дети играли в футбол, теперь строят дома, делают бизнес. Деньги людям закрыли ум. Их ничего кроме денег не интересует», — приводит слова Лужного FootballHub.
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