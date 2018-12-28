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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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21:22
Владимир Габулов прокомментировал назначение Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказского "Спартака"
Владимир Габулов прокомментировал назначение Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказского "Спартака"
20:10
Александр Кержаков написал заявление на экс-супругу - он подозревает ее в подготовке своего убийства (14)
Александр Кержаков написал заявление на экс-супругу - он подозревает ее в подготовке своего убийства (14)
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Ольга Смородская - о новом руководстве "Локо": во главе клуба встанет очень невнятная команда (5)
Ольга Смородская - о новом руководстве "Локо": во главе клуба встанет очень невнятная команда (5)
18:55
Агент Фернандеша: надеюсь с новым руководством "Локо" мы сможем договориться о продлении контракта
Агент Фернандеша: надеюсь с новым руководством "Локо" мы сможем договориться о продлении контракта
18:45
Эмери против лидирующего Клоппа, возможно последняя игра Гаттузо во главе "Милана". Превью европейских выходных
Эмери против лидирующего Клоппа, возможно последняя игра Гаттузо во главе "Милана". Превью европейских выходных
12:49
Олег Флегонтов - об уходе с поста гендиректора "Анжи": я просто устал нести на себе груз долгов (1)
Олег Флегонтов - об уходе с поста гендиректора "Анжи": я просто устал нести на себе груз долгов (1)
11:31
Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти (3)
Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти (3)
Юрий Семин не стал комментировать отставку Геркуса из "Локомотива"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать уход из команды гендиректора Ильи Геркуса и спортивного директора Эрика Штоффельсхауса.
"Я сейчас в отпуске и ничего комментировать не буду", – сказал Семин.
"СЭ"
"Я сейчас в отпуске и ничего комментировать не буду", – сказал Семин.
"СЭ"
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