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Юрий Семин не стал комментировать отставку Геркуса из "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать уход из команды гендиректора Ильи Геркуса и спортивного директора Эрика Штоффельсхауса.

"Я сейчас в отпуске и ничего комментировать не буду", – сказал Семин.

"СЭ"
Теги: Семин Геркус Локомотив
Сегодня, 18:48
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#1  Яamon   (Сегодня, 18:51)
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Болеет за:
«Локомотив»
время покажет, кто был прав
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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