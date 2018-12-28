Агент Фернандеша: надеюсь с новым руководством "Локо" мы сможем договориться о продлении контракта

Агент хавбека "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза рассказал, что надеется на диалог с новым руководством "Локомотива"."Внутренние вопросы клуба мы комментировать не можем, но надеемся, что новое руководство создаст условия для диалога и компромисса по контракту Ману.Будем надеяться, что новое руководство будет лояльнее, что мы сумеем договориться. Это и в интересах "Локомотива", и в интересах Фернандеша", – сказал Барбоза.