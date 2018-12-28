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Агент Фернандеша: надеюсь с новым руководством "Локо" мы сможем договориться о продлении контракта

Агент хавбека "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза рассказал, что надеется на диалог с новым руководством "Локомотива".

"Внутренние вопросы клуба мы комментировать не можем, но надеемся, что новое руководство создаст условия для диалога и компромисса по контракту Ману.

Будем надеяться, что новое руководство будет лояльнее, что мы сумеем договориться. Это и в интересах "Локомотива", и в интересах Фернандеша", – сказал Барбоза.

"Чемпионат"
Теги: Локомотив Фернандеш
Сегодня, 18:55
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