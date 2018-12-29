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Не менее восьми футболистов намерены разорвать контракты с "Томью"

Капитан "Томи" Сергей Зуйков рассказал о ситуации с задолженностью по зарплате в клубе, "Спорт24".

Также он сообщил, что футболисты выступают против увольнения спортивного директора "Томи" Игоря Кудряшова.

"Мы пытаемся что-то изменить в ситуации с Игорем Кудряшовым. Ребята, которые находятся в команде, протестуют против этого решения. Кудряшов - это профессионал своего дела, и заменить его будет очень сложно, человек работал в клубе 15 лет. Хорошие результаты "Томи" в этом сезоне — во многом его заслуга. По поводу увольнения, до губернатора дошли какие-то непонятные слухи, и, видимо, сгоряча он принял такое решение. Единственное, что непонятно, почему ни Кудряшову, ни футболистам не объяснили причину увольнения. Просто поставили перед фактом", - сказал Зуйков

"Верим ли мы, что губернатор выплатит долги по зарплате до конца новогодних праздников? Верим. Что нам еще остается? Если нам не выплатят, то уже, кажется, человек восемь уведомили клуб, что будут разрывать контракт. Соответственно, если выплаты произойдут, то это сделать просто не получится. Всем уже поднадоела эта история, если выплат не будет, то многие футболисты уйдут за бесплатно", - добавил футболист.

После 24 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Томь" занимает второе место, отставая от "Тамбова" на одно очко.
Теги: Томь
Сегодня, 20:44
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#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 21:12)
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Всё правильно Он говорит...РЕБЯТА видят ситуацию в клубе ...Они всё понимают...если его уволят, то естественно БАНКРОТСТВО ,ФОРМУЛА ИЗВЕСТНАЯ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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