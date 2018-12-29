Алана Мамаева: понимаю, насколько я хорошая жена

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказала, что не видит причин, по которым произошел инцидент с ее мужем.– Нет. Я не чувствую за собой никаких косяков, – сказала Алана в интервью каналу 360. – Более того, я понимаю, насколько я все-таки хорошая жена. Я молодец. Я своего мужа поддерживаю, не бросаю. Я занимаюсь собой, своим перевоспитанием, какими-то своими мыслями. Это может сделать далеко не каждый человек. Не съесть себя в связи с тем, что произошло, тоже очень сложно.– На самом деле это не так, это знают близкие, те, кто живут. рядом Например, те, кто гуляет во дворе, чьи-то нянечки, кто это видит. Чьи-то родители, консьерж. Все окружение знает. Дети знают. И судя по тому, как они говорят о папе, это все объясняет.– Нет, я не могу так думать. Что бы я пожелала, если бы он был здесь? Я бы сказала, ну что, натворил, рассказывай. Это он бы мне желал и просил прощения. Я бы пожелала ему больше никогда так не делать, но это бред. Вас бы тут не было, ну реально.