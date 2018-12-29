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Алана Мамаева: понимаю, насколько я хорошая жена

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказала, что не видит причин, по которым произошел инцидент с ее мужем.

– Вы не нашли причину, почему такое могло произойти?

– Нет. Я не чувствую за собой никаких косяков, – сказала Алана в интервью каналу 360. – Более того, я понимаю, насколько я все-таки хорошая жена. Я молодец. Я своего мужа поддерживаю, не бросаю. Я занимаюсь собой, своим перевоспитанием, какими-то своими мыслями. Это может сделать далеко не каждый человек. Не съесть себя в связи с тем, что произошло, тоже очень сложно.

– Вы говорили, что он классный отец. Мало кто знает эту его сторону.

– На самом деле это не так, это знают близкие, те, кто живут. рядом Например, те, кто гуляет во дворе, чьи-то нянечки, кто это видит. Чьи-то родители, консьерж. Все окружение знает. Дети знают. И судя по тому, как они говорят о папе, это все объясняет.

– Что бы вы пожелали Павлу, если бы он был с вами?

– Нет, я не могу так думать. Что бы я пожелала, если бы он был здесь? Я бы сказала, ну что, натворил, рассказывай. Это он бы мне желал и просил прощения. Я бы пожелала ему больше никогда так не делать, но это бред. Вас бы тут не было, ну реально.

360tv.ru
Теги: Мамаев
Вчера, 22:07
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(4)
#5  utekay  Россия (Сегодня, 00:18)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Поделом им всем.

согласен


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:52)
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Цитата: Lokoflesh
для женщины с силиконом вместо мозга она очень даже ничего.

они там почти все такие..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:50)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
В принципе да, для женщины с силиконом вместо мозга она очень даже ничего.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Вчера, 22:39)
  • +7
  •  (9)

Поделом им всем...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Вчера, 22:13)
  • +10
  •  (12)

Вообще ...такую классную маму не пожелал бы не одному из Детей...постоянные селфи...своим силиконом...КРАСНОДАР КОЛХОЗ ...наверное лучше о себе...мамочка из БАРДЕЛЯ...не стоит ни чего...бл...ядь....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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